Euro en salle d’Istanbul : Rani Rosius et Delphine Nkansa passent en demi-finales du 60m avec un excellent chrono

Bonne entrée en matière pour la deuxième performeuse belge de l'histoire. ©PDV

"Je n'étais pas tout à fait concentrée et mon départ n'était pas fameux, commente Rani Rosius. "J'ai commis quelques petites erreurs et je pense que je peux encore gagner quelques centièmes en demi-finales. Une finale ? Ce serait super ! En théorie, c'est possible..."

Delphine Nkansa, quant à elle, a pris la deuxième place de la quatrième série, à 1 centième de son chrono de référence. La Suissesse Mujinga Kambundji s’est imposée en 7.18.

Delphine Nkansa a, elle aussi, livré une très bonne course. ©PDV

Nos deux compatriotes ont réalisé le quatrième temps des séries, ce qui semble ouvrir des perspectives pour la deuxième course de la journée, à 17h05.

