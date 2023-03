Récent vainqueur du 60 mètres haies du meeting d’Ancôme, en Italie, il a descendu dans la foulée son chrono sur la distance à 7’79, ce qui le positionne dans le top 50 européen de la spécialité.

Le nom de cet athlète ne vous dit cependant sans doute pas grand-chose. Sauf qu’il est le fils de Rocco Siffredi, le célèbre acteur pornographique italien, dont le véritable nom de famille est “Tano”.

“Il a hérité de ma ténacité, même s’il utilise plutôt la tête”, rigolait, à son propos, son père Rocco, dans la Reppublica.

Leonardo, qui suit des études en génie mécanique à l’université polytechnique de Milan, est habitué à vivre avec les remarques et comparaisons liées à la carrière de son paternel : “Il ne s’en fait pas, heureusement. Il a compris le jeu, il sait que c’est inévitable : depuis qu’il est enfant, où que nous soyons, ça a toujours été ainsi. Il vaut mieux en rire que de se mettre en colère”, ajoute Rocco.

Sous bannière hongroise, le pays de sa maman

Ancien champion de karting, le jeune homme, trop grand pour la course automobile (1m95), s’est tourné vers l’athlétisme, discipline pour laquelle il possède des facultés plus qu’intéressantes et où il trace sa propre voie depuis plusieurs années. Il y défend les couleurs de la Hongrie, qui est le pays de sa mère, Rozsa Tassi, qui a également fait carrière dans le porno.

Suivre les traces de son père ? Il n’en a jamais été question. “Cela ne m’intéresse pas. Et ce serait stupide de faire quelque chose juste parce que mon père l’a fait avant. Ma vraie passion, ce sont les motos et les moteurs”, a-t-il indiqué dans une interview à Vanity Fair.