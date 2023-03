Eliott Crestan passe en finale du 800m à l’Euro en salle d’Istanbul : "C'est une course imprévisible, je peux faire troisième comme huitième"

Deux ans après son élimination au stade des demi-finales des championnats d’Europe de Torun, Eliott Crestan a, cette fois, réussi à se hisser en finale du 800m, ce samedi soir, à Istanbul. Huit hommes se disputeront les médailles ce dimanche (18h22). "Et je peux faire un podium comme terminer huitième", avertit Eliott, soulignant que tout le monde se connaît bien et se tient de très près."Il y a une grosse densité et cela se jouera à celui qui commettra le moins d'erreurs ou qui sera le plus frais."