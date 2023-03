Natalya Dobrynska cède son trône à Nafi Thiam: "Il est logique que le record du monde lui revienne"

”Je savais que mon record du monde allait être battu et c’est pour cette raison que je suis ici”, ironise la championne du monde 2012 de la discipline. “Je suis arrivée à temps pour voir les deux dernières épreuves. Et entretemps une amie m’envoyait les résultats en me disant : regarde, ça va peut-être arriver ! J’avoue que ça me fait un petit pincement au cœur, je suis peut-être un peu triste, mais je suis surtout heureuse pour Nafi. Elle porte très haut la discipline du pentathlon. C’est le bon moment pour moi de céder le record après onze ans. C’est déjà une longue période.”

Comme elle nous l’avait annoncé cette semaine, Natalya Dobrynska est heureuse de céder son trône à la Belge, dont elle est impressionnée particulièrement par les aptitudes et l’élégance au saut en hauteur.

”Je pense qu’il est logique que ce record revienne à Nafi, elle a beaucoup d’expérience et elle domine les épreuves combinées. En plus, 5055 points, je trouve que c’est un joli nombre.. (rires) Je supportais toutes les filles aujourd’hui. La génération actuelle, avec Nafi Thiam, Anna Hall et les autres, est très forte et qui sait si le record du monde de l'heptathlon ne tombera pas l’été prochain. Et aux Jeux olympiques de Paris, l’an prochain, la bataille pour les médailles sera passionnante.”