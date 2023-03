Nafi Thiam déplore le prix très élevé des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024: "Je ne suis pas sûre que ma famille pourra venir me voir"

Interrogée initialement sur l’absence de prize-money et de bonus financier pour son record du monde lors des championnats d’Europe en salle qui s’achèvent ce dimanche à Istanbul, la n°1 de l’athlétisme belge a saisi l’occasion pour attirer l’attention sur une autre problématique.

”Moi ce qui me choque surtout, c’est le prix des tickets pour les Jeux olympiques, dit-elle. Ce sont les athlètes qui font le spectacle mais je ne suis même pas sûre que ma famille pourra venir me voir tellement c’est cher. Il y a le prix des tickets, le voyage, le logement sur place. On parle régulièrement de ce sujet dans les médias et cela m’a marquée parce que les Jeux olympiques génèrent quand même pas mal d’argent, au niveau de la billetterie aussi.”

À Paris, ce secteur devrait générer environ 1,5 milliard d’euros de recettes sur un budget global de 4,4 milliards d’euros, soit le tiers du budget du Comité d’organisation.

Pour peut-être voir Nafi Thiam monter sur le podium, il faudra délier les cordons de la bourse ! ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

”Oui, je le répète, les athlètes font le show et je trouve ça dommage, alors que tu fais vivre le spectacle en tant que sportif, que ta famille ne sera pas forcément là pour te voir parce que c’est hors de prix !”

Et Nafi Thiam de prendre l’exemple de l’un de ses proches. “Mon petit frère s’était inscrit pour le premier tirage au sort mais les packs proposés étaient vraiment très onéreux”, reprend la triple championne d’Europe indoor du pentathlon. “Il faudra donc attendre le 15 mars maintenant pour s’inscrire à une deuxième loterie (Ndlr : qui sera ouverte le 15 mai) et tenter d’avoir des billets à l’unité.”

Jusqu'à 690 euros

Pour assister à la première session de la première journée de l’heptathlon, lequel se déroulera les 8 et 9 août 2024, il en coûte entre 24 et 170 euros, un prix qui varie en fonction de la place dans le stade. Le lendemain, pour la journée décisive et l’attribution des médailles, il faut débourser entre 85 et 690 euros pour la deuxième session selon la catégorie où l’on se trouve. Des places sous réserve de disponibilité bien entendu…

Même en tant que double médaillée d’or aux JO, Nafi Thiam ne bénéficiera pas de passe-droit : “J’ai entendu dire qu’il y aurait des places disponibles mais qu’elles seraient payantes…”

L’objectif affiché de “Jeux populaires” semble, en tout cas, bien loin !