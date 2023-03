"Pour moi, en troisième position, la course n’était pas trop agitée, ce sont les jeunes qui ont pris tous les coups. Je pense que Dylan et Alexander ont très bien joué le coup dans le sens où ils sont restés calmes parce qu’il se font tous les deux bien balancer. Pour le même prix, on s’énerve et c’est pire que tout", a déclaré Kevin Borlée après la course, "Malgré les coups, Dylan est resté dans le paquet mais l’Espagnol était parti devant. Pour ma part, j’ai essayé de faire ma course sans savoir ce que ça allait donner. Quand je donne le témoin à Julien dans une bonne position, je savais qu’il y avait 99 % de chances que l’on gagne au vu de ce qu’il avait montré ces derniers jours. Malgré toutes les embûches, c’est un chrono qui est rapide, donc c’est positif. Une médaille de plus !"

Ce nouveau titre européen a été conquis de haute lutte. "On gagne encore, c’est vrai, mais ce n’est pas facile ! On a une cible dans le dos et je peux vous dire que tout le monde veut nous taper dessus. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et ne pas prendre les choses pour acquises, c’est en restant calme et concentré qu’on a pu aller chercher une médaille de plus aujourd’hui."

"J'étais à deux doigts de tomber"

Premier à s’élancer, Dylan Borlée a eu très chaud à deux reprises durant sa course.

"D’abord au rabattement, l’Anglais me pousse, je reste calme, je fais ma course. Ensuite à nouveau le même gars me fait un croche-pied dans la ligne opposée. Franchement j’ai cru que la course allait se finir, j’étais à deux doigts de tomber. Je ralentis parce que sinon je finis à nouveau par terre. J’ai fait ce que je pouvais, parce que j’avais perdu ma vitesse, et j’ai réussi à remonter un peu sur la fin. Quand j’ai donné à Alexander, ça poussait directement aussi, c’était une course très chahutée et, au milieu de ce chaos, je pense que notre expérience a joué un rôle énorme. Au bout du compte, on est champions d’Europe dans ces circonstances, c’est super !"

Alexander Doom, incertain après son forfait pour la finale du 400m, a finalement pu tenir sa place. Il a signé une course remarquable. "’équipe médicale a fait un super boulot pour que je puisse courir aujourd’hui après ma contracture à l’ischio-jambier. Je suis super content de la course. J’ai pu rester calme et donner à Kevin en bonne position. C’est la meilleure course que je pouvais faire dans ces circonstances."

Julien Watrin, quant à lui, a conclu le travail de l'équipe et remporté sa deuxième médaille de la compétition après l'argent du 400m. "Ces championnats ne pouvaient pas mieux finir pour moi ! dit-il. Pourtant, dans ce genre de course, il ne faut pas grand-chose pour repartir les mains vides. Ça a été une course assez violente, et heureusement que Dylan reste calme et se récupère bien. Moi, grâce à Alexander et Kevin, j’ai pu faire une course confortable. Est-ce que j’ai douté de revenir sur l’Espagnol ? (il réfléchit un instant) Non ! J’étais bien concentré pour en pas avoir de mauvaise surprise avec mon corps. J’ai eu trois courses avant, où j’ai puisé dans mes réserves, j’ai très peu dormi aussi ces dernières nuits. J’étais confiant mais lucide et concentré. Avec l’avance que je possédais sur les poursuivants, j’ai même couru sur un faux rythme et je voyais l’Espagnol se désunir de plus en plus. Kevin m’avait dit avant la course qu’il avait déjà attaqué l’équipe espagnole aux 250 mètres dans le passé et que peut-être elle s’y attendait. Mais juste pour le contredire, j’ai attaqué là (rires). Je me sentais assez bien pour le faire et pour passer là. Terminer la course, c’est fort différent et moins stressant, je trouve. Dylan avait une très grosse responsabilité aujourd’hui."