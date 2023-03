Bashir Abdi est sur la bonne voie avant Rotterdam : “Ma condition est aussi bonne que lors de mon record d’Europe”

”Ce ne fut pas une course facile parce que le vent soufflait fort et que les conditions météorologiques étaient loin d’être idéales ce dimanche”, explique Bashir Abdi, qui était suivi à vélo par son entraîneur, Gary Lough. “Mais s’il y a un endroit où je veux courir vite, c’est bien chez moi, ici, à Gand ! Je suis venu d’Éthiopie avec l’intention de réussir un beau chrono et je suis heureux d’avoir atteint mon objectif.”

Le détenteur du record d’Europe du marathon a pu compter sur deux lièvres en début de course mais il a rapidement décidé d’accélérer l’allure, trop faible selon lui après les cinq premiers kilomètres, et de s’isoler en tête.

guillement Je pourrais signer un chrono encore bien plus rapide encore dans des conditions idéales.

”J’ai réussi à passer en 28.34 aux 10 kilomètres puis, avec le vent de face et n’étant plus protégé, j’ai certainement perdu beaucoup de secondes dans l’aventure. Dans le dernier kilomètre, j’ai vu que j’étais en bonne position pour établir un nouveau record de Belgique mais il est très clair que je pourrais signer un chrono encore bien plus rapide encore dans des conditions idéales.”

Retour en Ethiopie

Et aussi si l’intéressé en fait un véritable objectif. Car rappelons-le : Bashir Abdi est actuellement en pleine préparation pour le marathon de Rotterdam, le 16 avril prochain, n’ayant interrompu son stage en Éthiopie que pour disputer ce championnat de Belgique en guise de test.

”En fin de compte, le test a été plus que réussi. Dès ce lundi, je serai à nouveau dans l’avion, en direction de l’Éthiopie, pour préparer Rotterdam. Je suis clairement sur la bonne voie, certainement en aussi bonne condition que lorsque j’ai battu le record d’Europe, en 2021, à Rotterdam. La différence c’est qu’à l’époque, cette édition avait eu lieu en octobre alors qu’ici elle aura lieu en avril. La météo du jour aura évidemment son importance dans ma performance.”

Notre médaillé olympique n'est pas resté longtemps protégé dans le groupe de tête.

Concernant le championnat de Belgique de semi-marathon, on retiendra que Simon Debognies (6e de la course en 1h01.52 pour ses débuts sur la distance) et Dorian Boulvin (9e avec un nouveau record personnel en 1h03.07) complètent le podium.

Hanne Verbruggen a décroché le titre de championne de Belgique. ©BELGA

Du côté des femmes, le titre national est revenu à Hanne Verbruggen (1h12.28) devant Juliette Thomas (1h13.54) et Victoria Warpy (1h14.04). La victoire dans le semi-marathon est revenue à la Kenyane Shamila Kipsiror (1h07.53).