Eliott Crestan: "Ma médaille a trouvé sa place dans une belle boîte"

Mais le mot d'ordre, jusqu'en ce début de semaine, était avant tout de bien récupérer et de se détendre un peu. "Je n'avais que trois entraînements semaine, ce qui s'assimile à du repos, dans les jours qui ont suivi les championnats, explique le spécialiste du 800m. À côté de ça, on a profité un peu plus de la vie sociale. Avec Thomas (Carmoy) et Ismäel (Debjani), on a aussi fait quelques kartings, c'était sympa !"