Suspension russe, transgenres, athlètes intersexe : World Athletics a pris trois décisions très importantes pour le sport

Fin de suspension pour la fédération russe

Après plus de sept ans de suspension suite à la découverte d’un dopage d’état, la Fédération russe se voit à présent réintégrée. Les réformes demandées et les progrès réalisés ont été jugés suffisantes aux yeux de Rune Andersen, le patron de la “task force” chargée de superviser le dossier, ce qui a été confirmé par un audit indépendant. Les autorités sportives russes devront toutefois se conformer, pendant les trois prochaines années, à un ensemble de 35 conditions spéciales permettant de s’assurer que les réformes sont toujours en place et démontrent leur efficacité, en matière de bonne gouvernance notamment.

Les athlètes russes restent suspendus

La levée de suspension de la Fédération russe n’entraîne toutefois pas de changement de statut pour les athlètes russes et biélorusses (ainsi que pour les coaches, officiels et autres représentants de ces deux pays) qui, eux, demeureront exclus “dans un futur proche” pour des raisons… politiques, comme c’est le cas depuis mars 2022 en réaction à l’offensive militaire de la Russie en Ukraine. World Athletics a décidé de mettre en place un autre groupe de travail sur le sujet. Et Sebastian Coe s'est montré ferme sur le sujet : dans l'état d'actuel des choses, c'est-à-dire sans un retour à la paix, les athlètes russes et biélorusses ne seront pas en mesure de se qualifier pour les JO de Paris !

Les transgenres bannis des compétitions féminines

C’était l’autre dossier chaud du moment. Et World Athletics a tranché dans le vif en décidant purement et simplement de bannir de la catégorie féminine “les athlètes transgenres hommes-femmes qui ont connu une puberté masculine”. Après consultation de différents acteurs, World Athletics a estimé que “les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes.” Sebastian Coe a toutefois précisé : “Nous ne disons pas non à tout jamais”.

©Youtube

Par ailleurs, concernant les athlètes intersexe comme Caster Semenya, le règlement se durcit également et s’applique à toutes les disciplines (et plus seulement du 400m au Mile) : ces athlètes doivent désormais maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 2,5 nmol/L pendant 24 mois, au lieu de 5 nmol/L pendant 6 mois pour concourir dans la catégorie féminine. Ces différentes mesures s’appliqueront à partir du 31 mars.