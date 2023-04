Test antidopage, formulaires, contrôle des chaussures en labo : pourquoi l’homologation du record du monde de Nafi Thiam au pentathlon prend du temps

Un mois plus tard, la performance de la double championne olympique belge n’est toutefois pas encore officiellement reconnue comme un record du monde, étant toujours “en attente d’homologation” pour World Athletics. Pourquoi la procédure prend-elle autant de temps ? Quelles en sont les différentes étapes ? On vous explique.

Le contrôle antidopage

Selon l’article 31.3.5 des Règles de compétition édictés par World Athletics, “l’athlète qui établit un record du monde doit se soumettre à un contrôle antidopage immédiatement après la fin de l’épreuve.”

La mésaventure du record du monde dont l’homologation avait été refusée à Nafi Thiam en 2013, chez les juniors, en l’absence de contrôle antidopage à l’issue de son pentathlon disputé à Gand, ne se reproduira pas. À Istanbul, une préposée attendait qu’elle termine ses interviews d’après-compétition pour la conduire au contrôle antidopage, où l’a rejoint un membre de la délégation belge, et pour remplir les premières formalités administratives.

Nafi Thiam prend la pose devant le marquoir : une photo classique en cas de record du monde.

”La documentation relative au contrôle (formulaire de contrôle antidopage et résultats de laboratoire) doit être envoyée à World Athletics dès qu’elle est disponible et, idéalement, avec le formulaire de demande d’homologation d’un record du monde qui doit, quoi qu’il en soit, être rempli et envoyé au siège dans les 30 jours suivant la compétition. La documentation relative au contrôle antidopage sera examinée par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme.”

L’administratif

L’article 31.4 précise que c’est “la fédération membre dans le pays où la performance a été établie”, la fédération turque dans le cas qui nous occupe, qui, tenue d’informer immédiatement Word Athletics de son intention de soumettre la performance à homologation, “rassemblera sans délai toutes les informations requises en vue de l’homologation.”

Notre compatriote a utilisé cinq paires de chaussures différentes à Istanbul. ©PDV

On apprend aussi dans l’article 31.6 que “le formulaire de Word Athletics doit être rempli et envoyé au bureau de WA dans les 30 jours qui suivent la performance.”

Il est par ailleurs précisé dans l’article 31.7 que “la fédération membre du pays où la performance a été établie doit transmettre, avec le formulaire officiel, le programme imprimé de la compétition, les résultats complets de l’épreuve et l’image de photographie d’arrivée et du contrôle du point zéro”, notamment.

L’aspect technique

Lorsqu’un athlète réalise un record du monde, il est soumis à la procédure de la Règle 14.2 relative au contrôle des chaussures. Il doit notamment confier ses chaussures au préposé au contrôle “afin de réunir des informations (par exemple photographie, mesures…) qui seront envoyées à World Athletics pour vérification, ou, lorsqu’il a fini de concourir, remettre sa chaussure d’athlétisme au juge arbitre ou au directeur général (ou un représentant) pour un examen plus approfondi et une enquête.”

La chaussure sera expédiée à l’expert indépendant et rendue (si possible) à l’athlète, conformément à la règle 14.9.4.

Les officiels ont collecté pour analyse une chaussure de chaque paire utilisée par Nafi Thiam et Adrianna Sulek. ©European Athletics

À Istanbul, à la fin de leur journée, Nafi Thiam et Adrianna Sulek (qui a, elle aussi, battu l’ancien record du monde du pentathlon et pourrait, le cas échéant, bénéficier d’un éventuel problème de procédure concernant la Belge) ont toutes les deux dû confier au délégué technique une chaussure de chaque paire utilisée (une par épreuve, soit cinq au total par athlète) lors de la compétition.

Avec Adrianna Sulek et Noor Vidts, un podium historique ! ©PDV

Les dix chaussures ont été envoyées au bureau de World Athletics puis par la fédération internationale au laboratoire de Stockholm avec lequel elle travaille.

”L’expert indépendant devra vérifier si la chaussure est conforme aux dispositions d’ordre technique” du règlement, notamment en ce qui concerne les semelles dont l’épaisseur ne peut excéder 20 ou 25mm selon les épreuves. L’enquête comprend aussi, si nécessaire, “le découpage de la chaussure” afin d’en déterminer la composition exacte mais un simple passage au scanner peut suffire.

L’homologation proprement dite

Selon l’article 31.9, “le président et le CEO de WA sont autorisés à homologuer conjointement les records du monde”.

Conformément à l’article 31.10, “lorsqu’un record du monde a été homologué, le directeur général en informera la fédération membre qui a présenté le record, la fédération du pays de l’athlète et l’association continentale concernée […] et mettra à jour les listes officielles de records du monde.”

L’an dernier, World Athetics avait communiqué le 18 mai sur les quatre records du monde établis au mois de mars par Armand Duplantis (deux records au saut à la perche), Grant Holloway (60m haies) et Yulimar Rojas (triple saut).

En 2023, cinq records du monde ont été battus par Armand Duplantis (perche), Femke Bol (400m), Lamecha Girma (3000m), Ryan Crouser (lancer du poids) et Nafi Thiam (pentathlon). On peut donc espérer que la procédure d’homologation prenne fin pour eux dans un bon mois, même si aucun délai ne s’applique en pareil cas.

Nafi Thiam a encore écrit une belle page d'histoire du sport belge en Turquie.

