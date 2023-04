Les anciens administrateurs de la LBFA s’étonnent de ne pas avoir été entendus dans le cadre de l’audit commandé par Valérie Glatigny

Quelques semaines plus tôt, Olivier Parvais, un administrateur de la LBFA estimant qu’il n’était pas en mesure d’exercer pleinement son rôle à la ligue où “les discussions de fond n’ont tout simplement pas lieu”, avait dénoncé publiquement “un problème de gouvernance, de transparence et d’éthique administrative” ainsi qu’un placement d’argent hasardeux.

Des éléments s’ajoutant à une série impressionnante de dysfonctionnements relevés par un autre administrateur, Paul-Émile Chenois. En poste depuis octobre 2020, les deux hommes avaient fait l’objet d’une mesure de révocation lors de l’AG du 26 mars 2022.

Voici trois semaines, près d’un an après l’annonce de Valérie Glatigny, le député Mourad Sahli a remis le sujet à l’ordre du jour lors d’une question parlementaire à son attention.

”À la fin de l’année 2022, le rapport provisoire a été transmis à votre administration qui était censée en effectuer l’analyse et qui devait définir s’il y avait lieu de poser des questions supplémentaires avant l’établissement du rapport final, dit-il. Apparemment ce rapport provisoire aurait été transmis à la LBFA, avec une demande d’avis, ce qui me semble étrange puisque la structure fait l’objet d’un audit. Le rapport provisoire a-t-il été transmis à la LBFA pour recevoir leur avis ?”

La réponse, succincte et évasive, de la ministre Glatigny fut la suivante : “L’audit effectué par un opérateur externe a démontré que la LBFA est correctement gérée au niveau comptable et de bonne gouvernance. Certains éléments de contrôle par l’Administration générale du Sport devront faire l’objet d’amélioration pour un service efficient, notamment la communication entre services. Des instructions seront fournies en ce sens.”

Pas un mot sur le fait que la LBFA a pu prendre connaissance du rapport en cours de rédaction. Les conclusions de cet audit indépendant, dont on ne sait pratiquement rien si ce n’est qu’il a été mené par la société CDP Petit&Co, tiendraient donc en deux phrases.

Quelques rares manquements

On n’obtient, du reste, pas davantage de détails en se tournant vers le cabinet de la ministre. Où sur base des révélations faites dans la presse, on s’attendait à “une autre issue “, nous dit-on au sujet de ce dossier “qui a fait pschiitt”.

”La LBFA est correctement gérée selon l’opérateur externe, qui a mené ses travaux à charge et à décharge, et les quelques manquements observés (en matière de comptabilité essentiellement…) ne constituent que quelques points à la marge”, répète-t-on.

Concernant le volet gouvernance, “l’auditeur indique dans son rapport que, d’un point de vue légal, la direction de la ligue respecte les exigences de transparence et communique les éléments qui doivent l’être avec ses clubs”.

Rejoignons le ministère des Sports sur un point : on aurait pu s’attendre à autre chose concernant ce dossier important. D’autant que les anciens administrateurs de la LBFA ayant dénoncé une situation de mauvaise gouvernance nous assurent ne pas avoir été entendus ni même contactés dans le cadre de cet audit…

guillement Pourquoi cet audit n'est-il pas public ? Quelles qu'en soient les conclusions, qu'on nous le montre !

”Tout ceci me rend évidemment très perplexe, résume Olivier Parvais, le président de l’USBW. Il y a de quoi être interpellé par un tel manque de transparence. Pourquoi cet audit n’est-il pas public ? Quelles qu’en soient les conclusions, qu’on nous le montre ! Personnellement, je suis impatient de le voir. Et je reste très étonné qu’une fédération puisse jeter des centaines de milliers d’euros à la poubelle sans autre forme de contrôle.”

Des doutes renforcés

Il aurait effectivement été bienvenu de la part de la ministre de revenir de manière approfondie sur cet audit. Quel était le cahier des charges ? Quels ont été les thèmes abordés et avec quels interlocuteurs ? Quelle en était la méthodologie ? Quelles réponses ont-elles été apportées ? Quelle analyse fait-on des dysfonctionnements ?

En entretenant le mystère autour de ce rapport externe, on renforce aussi les questions et les doutes présents depuis de longues années. En donnant l’impression de ne pas vouloir s’attaquer au fond du problème, on accrédite aussi des théories de collusion entre certaines entités. Soit l’exact contraire de l’objectif (en principe) poursuivi…