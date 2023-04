La chronique de Jacques Borlée : l'importance de la remise en question

Le succès du judoka Matthias Casse, le week-end dernier, au Grand Chelem d’Antalya, m’a fait très plaisir. J’apprécie cette remise en question permanente dont lui et son entraîneur font preuve, elle est source d’inspiration. Ce qui est chouette, c’est qu’avec le COIB, nous avons créé, sous l’impulsion de Damiano Martinuzzi, le coach de Matthias, et de Majorie Heuls, qui entraîne Nina Derwael et l’équipe féminine de gymnastique, le "team coach". Pour être dans ce team, il faut avoir gagné une médaille aux JO ou dans un championnat du monde après 2012.