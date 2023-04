(Bashir) Abdi contre Abdi (Nageeye) : un duel de frères amis, ce dimanche, au marathon de Rotterdam

”On ne va pas courir l’un contre l’autre, on va courir ensemble”, avait annoncé Nageeye deux jours avant la course.

Une phrase traduisant bien l’amitié qui unit les deux hommes et l’état d’esprit avec lequel ils prendront à nouveau le départ ce dimanche matin en tant que favoris de la course où l’Éthiopien Dawit Wolde pourrait être leur principal rival.

guillement Le geste que j'ai fait pour aider Bashir aux Jeux olympiques de Tokyo était tout à fait normal pour moi. C'est mon ami !

Nul n’a oublié l’issue historique du marathon des JO de Tokyo, organisé à… Sapporo, lorsque le Néerlandais, filant vers une médaille d’argent, s’est retourné pour exhorter le Belge à accélérer afin de s’emparer in extremis de la médaille de bronze. L’objectif atteint, les deux athlètes sont tombés dans les bras l’un de l’autre après avoir offert chacun une médaille olympique à leur pays d’adoption.

”Je ne pensais plus au podium, j’avais l’impression de rentrer dans un tunnel de plus en plus sombre. Quand j’ai vu Abdi faire de grands gestes, la lumière est réapparue !” rigole Bashir Abdi.

Abdi Nageeye estime avoir fait ce qu’il devait : “Je lui ai dit 'viens, Bashir, on va écrire l’histoire'. Après la course, certaines personnes m’ont demandé ce qui m’avait pris, ils m’ont dit que j’avais mis ma propre médaille en danger, mais pour moi ce geste était normal. Il m’avait tellement aidé durant la préparation. Et puis, c’est mon ami.”

Bashir Abdi n’hésite pas à présenter ces deux médailles olympiques comme “les meilleurs symboles de notre amitié.”

Une amitié qui trouve son origine en 2008. “Nous nous sommes rencontrés pour la première fois aux championnats d’Europe de cross-country à Bruxelles”, précise le Néerlandais. “J’avais entendu qu’il avait eu un peu le même parcours de vie que moi”, complète Bashir Abdi.

Le même parcours

Nés à Mogadiscio à trois semaines d’intervalle, les deux athlètes sont originaires de Somalie, un pays en guerre qu’ils ont quitté étant jeunes. Si Bashir a retrouvé sa maman à Gand, Abdi a, lui, rejoint son demi-frère Den Helder, aux Pays-Bas, avant d’être adopté à l’adolescence par un couple de Néerlandais.

”Du fait de nos origines communes et de notre parcours similaire, nous avons développé un lien très fort. Les gens nous présentent comme Abdi et Abdi mais on ne forme qu’un seul Abdi”, souligne Bashir.

Abdi Nageeye se souvient d’un moment important de leur histoire. “En 2011, j’ai invité Bashir à m’accompagner pour un stage au Kenya Je lui ai dit que s’il voulait progresser, il devait s’entraîner avec les meilleurs. C’était la première fois qu’il revenait en Afrique et il a ouvert de grands yeux. Il a vu l’étendue des sacrifices qu’il allait devoir faire.”

Quelques mois avant les Jeux olympiques de Tokyo, Abdi Nageeye, déçu par ses propres performances, a alors rejoint le groupe d’entraînement de Bashir Abdi dirigé par Gary Lough. Ses débuts seront difficiles mais, encouragé par le Belge, il finira par élever son niveau. Les deux hommes deviennent inséparables. En stage en Éthiopie, Abdi et Abdi partagent le même quotidien, les mêmes séances, les mêmes souffrances.

”Nous avons tous les deux une famille, que nous ne voyons pas pendant plusieurs mois par an, et nous nous comprenons”, ajoute le Gantois. “Ce serait bizarre que nous ne nous entendions pas. Même si on nous a fait remarquer parfois que nous venons, en Somalie, de tribus différentes et un peu opposées.”

Des projets sociaux

Quoi qu’il en soit, Abdi le Belge et Abdi le Néerlandais sont bien décidés à préserver leur précieuse amitié qui se révèle un atout en course.

”Le marathon est souvent vu comme une compétition individuelle, dit le second. Aux Jeux, par exemple, les trois Kenyans face à nous ne se sont pas entraidés. Or si Bashir et moi collaborons, nous savons que nous serons plus forts.”

”Notre amitié durera bien au-delà de nos carrières respectives, conclut Bashir Abdi. Nous nous verrons encore après et nous développerons ensemble des projets à vocation sociale.”

