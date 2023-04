Bashir Abdi remporte à nouveau le marathon de Rotterdam et échoue tout près de son record d’Europe

Depuis son arrivée aux Pays-Bas, le Gantois de 34 ans, qui n’a interrompu sa préparation en Ethiopie que pour venir disputer le mois dernier le championnat de Belgique de semi-marathon qu’il a remporté en battant le record national, n’avait cessé de clamer sa confiance et d’affirmer qu’il pouvait courir plus vite que son meilleur chrono réalisé en octobre 2021.

Il était écrit que les conditions météorologiques nuageuses, avec une température de 9°C lors du départ donné à 10h, n’allaient en tout cas pas se dresser contre lui.

Et Bashir Abdi n’a pa manqué son départ, se retrouvant dans le groupe de favoris qui s’est constitué rapidement avec un passage en 14:46 au 5e kilomètre. Un groupe de treize hommes, lièvres compris, que Koen Naert a dû laisser filer pour intégrer le petit peloton de poursuivants au sein duquel on retrouvait aussi les frères Bouchikhi.

En tête de la course, le rythme imprimé restait bien calé sur 2:57 au kilomètre avec des passages en 29 : 30 au 10e et 44 : 12 au 15e kilomètre. Le cap du 20e km était ensuite franchi en 59 : 00 et celui du semi-marathon en 1h02 : 15. La mission des deux premiers meneurs d’allure s’arrêtait là. Koen Naert passait, lui, en 1h03 : 13, avec quelques secondes d’avance sur Soufiane et Lahsene Bouchikhi.

Encore (trop ?) prudent, le groupe de tête pointait en 1h13 : 52 au 25e kilomètre mais cela ne suffisait pas pour le record d’Europe et le rythme s’accélérait à présent avec un passage en 1h28 : 30 au 30e kilomètre.

La course des favoris était enfin lancée au sein de ce groupe qui se réduisait de plus en plus. Bashir Abdi, l’Ethiopien Dawit Wolde et le Kenyan Timothy Kiplangat prenaient d’ailleurs quelques mètres d’avance, le Néerlandais Abdi Nageeye, vainqueur sortant, se montrant incapable de rester dans leur sillage.

Wolde, à son tour, ne résista pas à une nouvelle accélération impressionnante du duo Abdi-Kiplangat (1h42 : 41 au 35e km). Le tempo baissa un peu à l’approche du 40e km (1h57 : 22) mais, après un dernier ravitaillement manqué par le Kenyan, Bashir Abdi, plus frais, s’envolait alors vers un nouveau succès de prestige malgré le forcing de son rival dans les derniers hectomètres. Pas de record d’Europe, cette fois.