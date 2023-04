Bashir Abdi, vainqueur du marathon de Rotterdam en 2h03.47 : “Ce chrono ne reflète pas ma forme”

Koen Naert félicité par le vainqueur du jour.

Un magnifique moment de sportivité suivi d’un autre plus tendre, Abdi allant chercher sa petite fille, Khadra, parmi les nombreux spectateurs afin de refaire avec elle les derniers mètres de course.

Le médaillé de bronze olympique et mondial, chaussé d’Asics pour la première fois sur marathon, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer son record d’Europe (2h03.36), établi en octobre 2021 dans la cité portuaire néerlandaise.

Mais, en dépit d’une condition phénoménale, il n’a pu atteindre cet objectif, finissant en 2h03.47, la meilleure performance mondiale de l’année, devant le Kenyan Timothy Kiplagat (2h03.50) et son ami néerlandais d’origine somalienne Abdi Nageeye (2h05.32).

”J’ai un double sentiment, confiait-il, d’ailleurs, après la course. D’un côté, je suis bien sûr très content d’avoir remporté à nouveau ce marathon de Rotterdam que j’apprécie vraiment beaucoup. Et d’un autre côté, je suis un peu frustré parce que je sais que je disposais de la condition physique suffisante pour battre mon record d’Europe. Ma préparation a été excellente, donc c’est un peu décevant de ne pas avoir été en mesure de faire un meilleur chrono. Mais, aujourd’hui, je n’en suis pas responsable.”

Les lièvres irréguliers

Dans ses explications, Bashir Abdi déplorait surtout un manque de régularité dans le tempo imprimé à la course par les lièvres chargés de cette mission.

”Les circonstances n’étaient pas idéales. Premièrement en raison du vent qui soufflait quand même assez fort et, deuxièmement, parce que les lièvres n’ont pas correctement fait leur travail. Le tempo était parfois trop rapide, parfois trop lent. Ce n’était pas parfait. Réussir le deuxième chrono de ma carrière, dans ces conditions, cela reste beau.”

guillement À mi-parcours, j’avais donc de gros doutes, je me suis demandé si je ne devais pas essayer de partir seul.

”On est passé trop lentement à mi-course (NdlR : 1h02.15) et la partie la plus difficile restait encore à accomplir, reprend Abdi. Entre le 25e et le 30e kilomètre, le parcours s’élève légèrement. J’avais donc de gros doutes, je me suis demandé si je ne devais pas essayer de partir seul. Mais je suis resté calme.”

Et de poursuivre : “Après le 30e kilomètre, on a alors accéléré fortement (NdlR : avec Timothy Kiplagat) et le record d’Europe est redevenu possible. Malheureusement, mon compagnon d’entraînement Abdi Nageeye n’a pas pu suivre. Au final, je gagne à nouveau cette épreuve mais j’espère que j’aurai encore d’autres opportunités, à l’avenir, d’améliorer mon record.”

Un peu de frustration au bout de l'effort...

Dans l’immédiat, c’est la préparation pour les Jeux olympiques de Paris, où il rêve de s’emparer de la médaille d’or, qui va occuper Bashir Abdi. “Je vais me diriger vers des distances plus courtes pour travailler un peu ma vitesse, annonce-t-il. Mais d’abord, je vais surtout bien profiter de ma famille qui m’a beaucoup manqué quand j’étais en Éthiopie…”