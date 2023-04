Koen Naert, ému après son record au marathon de Rotterdam : “À 33 ans, je ne suis pas encore fini !”

”J’ai travaillé très dur pour signer ce résultat. C’est même toute ma famille qui a dû faire des sacrifices ! Je suis super content d’avoir réussi une telle performance dans des circonstances difficiles”, disait-il, très ému, à l’arrivée.

Avant de revenir sur la course : “Je me suis senti très bien pendant très longtemps, le déroulement a été bon pour moi et j’ai bénéficié de la présence d’un lièvre jusqu’au 35e kilomètre. Ensuite je me suis retrouvé seul et la dernière partie a vraiment été très difficile, surtout avec le vent de face. J’arrivais à peine à lever les jambes !”

Désormais deuxième performeur belge de l’histoire, derrière Abdi mais devant Rousseau, Koen Naert savoure.

”Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite parce que j’avais aperçu ma femme et mon fils à l’arrivée, mais c’est super. C’était une belle journée ! Personnellement, je me sentais prêt. Les gens pensent parfois que je suis sur la pente descendante mais je suis content d’apporter un démenti. À 33 ans, je ne suis pas encore fini, j’en ai encore sous le pied. Le plus important pour moi est de rester en bonne santé, sans blessure, et je peux faire confiance à mon équipe pour cela.”

Place désormais à la récupération puis à la préparation pour les championnats du monde de Budapest où Koen Naert devra bel et bien prendre le départ de son deuxième marathon de l’année.