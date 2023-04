La victoire est revenue au Kenyan Evans Chebet (2h05.54), le tenant du titre, devant le Tanzanien Gabriel Geay (2h06.04) et un autre Kenyan, Benson Kipruto (2h06.06).

Evans Chebet a remporté le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive. ©2023 Getty Images

Il faut remonter au 4 octobre 2020, à Londres, pour retrouver trace d’une défaite d’Eliud Kipchoge sur marathon. Ce jour-là, il n’avait pris que la huitième place (2h06.49), loin du vainqueur éthiopien Shura Kitata (2h05.41), et concédé sa première défaite depuis ses débuts, en 2013, à Berlin (2e en 2h04.05, derrière Wilson Kipsang).

À 38 ans, Eliud Kipchoge s’est fixé deux grands objectifs pour la suite de sa carrière : remporter une troisième fois la médaille d’or olympique en 2024, un exploit inédit, et devenir le premier marathonien à remporter les six “Majors”.

Eliud Kipchoge a terminé seul... à la sixième place. ©2023 Getty Images

Déjà vainqueur à Berlin (4 fois), à Londres (4), à Chicago (1) et à Tokyo (1), celui qui est considéré comme le plus grand marathonien de l’histoire découvrait le marathon de Boston et son dénivelé de 142 mètres, ce lundi, avant de se produire prochainement à New York.

Mais les choses ne se sont donc pas passées comme prévu lors de cette course disputée en partie sous la pluie, Kipchoge étant décroché du groupe de tête peu avant le 30e kilomètre.

Gabriel Geay, qui avait lancé la grande offensive, n'a finalement pu suivre le rythme imprimé par Evans Chebet lorsque celui-ci a accéléré à son tour.

Obiri gagne chez les femmes

Le plateau était également très relevé chez les femmes, catégorie où c'est la Kenyane Hellen Obiri qui s'est imposée en 2h21.38 pour son deuxième marathon.

Le palmarès d'Hellen Obiri continue à s'étoffer. ©2023 Getty Images

L'an dernier, cette athlète de 33 ans qui a déjà aussi remporté un titre mondial en cross-country, deux titres mondiaux sur la piste (5.000m) et deux médailles d'argent olympiques au cours de sa carrière, s'était classée sixième du marathon de New York.

À Boston, Obiri a devancé l'Ethiopienne Amane Beriso (2h21.50) et l'Israélienne Lonah Salpeter (2h21.57).