La chronique de Jacques Borlée : le coaching, c’est entreprendre, partir à l’aventure !

Un chef d’entreprise m’a formulé un jour les remarques suivantes qui sont intéressantes : “J’ai le sentiment que le monde de l’entreprise doit aussi pouvoir passer du rationnel à la sensation ou du moins à l’intuition, a-t-il relevé. Un bon chef d’entreprise doit passer d’un mode à l’autre de manière régulière car l’esprit rationnel des uns n’est pas toujours le même que celui des autres.”

”J’aimais bien ton point de vue sur le fait que pour qu’une équipe de relais puisse gagner, les coureurs, qui en temps normal sont des concurrents, doivent pouvoir se transcender pour quelque chose de plus grand qu’eux : l’équipe. Si j’ai bien compris, un des rôles du coach est de créer les conditions pour y arriver. Correct ?”

”Dans un département commercial, poursuit-il, on a des similitudes, les commerciaux performent souvent d’abord pour leur bonus individuel. Et lorsque le dirigeant arrive à transcender son équipe pour une cause plus grande, le groupe apporte des résultats bien plus grands que ce que la somme des individus est capable de créer. Pour y arriver, il faut également savoir travailler sur les principes permettant une concurrence saine au sein de l’équipe.”

”Ensuite, ajoute-t-il, quel que soit le métier qu’on exerce, les personnes ont une meilleure performance s’ils arrivent à entrer dans la zone de flow et à réguler au mieux l’équation entre la décontraction et la tension.”

Suite à un texte que j’ai mis sur ma page Facebook, il m’a posé d’autres questions : “Quand on veut aller dans l’inconnu, sur quelle part de nous-même pouvons-nous également nous appuyer afin de surmonter cet inconnu ?”

Repères et confiance

Brel disait que ce qui est difficile, ce n’est pas d’aller à Hong Kong mais de quitter Vilvorde. Donc c’est la force du changement, c’est affronter ses peurs.

”Et ces guides, ces phares, comment nous aident-ils à trouver cette part en nous ?” En spécifiant les étapes qu’ils ont eux-mêmes rencontrées et qu’ils peuvent partager. C’est trouver des gens qui sont prêts à transmettre (il y en a beaucoup).

”Un aspect qui me semble difficile lorsqu’on sort de sa zone d’habitude, c’est qu’on perd tous ses repères.” (En effet) “Mais n’est-ce finalement pas en retrouvant tous ces repères qu’on a mis tellement de temps à construire qu’on peut construire la confiance pour repousser ses limites, pour partir à la découverte ?”

Le drame de notre société, c’est qu’elle accentue les règles, dans le but de sécuriser, et parfois on approche de la folie. On rentre dans la pensée unique. C’est à combattre farouchement. C’est inhibant et les gens n’osent plus entreprendre. Allez à l’aventure !