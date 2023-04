Les athlètes transgenres femmes exclues des compétitions féminines : Valérie Glatigny interroge World Athletics

Cette résolution a fait réagir la Ministre des Sports Valérie Glatigny. “Il n’existe pas à ma connaissance d’avis arrêté sur le fait de savoir si une sportive transgenre est ou non plus performante qu’une athlète née femme. Il n’y a, semble-t-il, pas de consensus scientifique sur la question”, explique la Ministre, qui souhaite protéger ses fédérations, dont la LBFA qui est directement concernée puisqu’elle doit se conformer aux décisions de World Athletics, sans quoi elle pourrait être sanctionnée. “L’inclusion est une de mes priorités politiques. Je suis, par ailleurs, très attachée au principe d’équité qui préside à toute compétition sportive. Cette décision émane de la fédération internationale d’athlétisme et je n’ai pas de prise directe sur celle-ci”, poursuit Valérie Glatigny, qui ne prend nullement position sur le sujet. “Il s’agit d’un sujet délicat et évolutif et il faut placer le curseur au bon endroit entre deux exigences : l’inclusion d’une part et l’équité entre sportifs d’autre part. ”

Elle a donc décidé, avec la fédération, d’adresser un courrier à World Athletics afin de s’assurer que la décision est bien en accord avec les dispositions et normes en vigueur en matière de lutte contre les discriminations. “Il me semble important que la LBFA mais aussi les autres fédérations sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se verraient potentiellement confrontées à ce type de décision dans l’avenir ne se retrouvent pas contraintes d’appliquer une décision discriminatoire. Si d’autres fédérations internationales venaient à emboîter le pas à World Athletics, nos fédérations sportives pourraient être mises en difficulté, y compris sur le plan juridique”, conclut la Ministre.

Les jeunes ne seraient cependant pas concernés puisque la ligue belge francophone d’athlétisme a expliqué à la Ministre qu’elle travaille à la création de catégories mixtes (hommes et femmes) pour les catégories de jeunes “Benjamin” et “Pupille”.