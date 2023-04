”J’ai dû rentrer en Belgique avant la fin de mon camp d’entraînement à Belek afin de traiter un début de pubalgie”, a annoncé le membre des Belgian Tornados.

Son entraîneur François Gourmet parle, lui, plutôt “d’une gêne ressentie au niveau des adducteurs et au bas des abdominaux” plutôt que de pubalgie.

”Julien a eu une réaction quand on fait du 400m haies et on a tout de suite décidé qu’il valait mieux rester prudent. Le problème a été pris à temps, il a été pris en charge par son kiné, et Julien a, du reste, déjà couru trois fois ces derniers jours. Je ne pense pas que ce soit si grave.”

François Gourmet, l'entraîneur de Julien, se veut rassurant. ©PDV

Tout au plus ce problème physique pourrait mettre en péril la participation de Julien Watrin aux Interclubs où il est prévu qu’il s’aligne sur 200m et en 4x400m.

”Ce sera ça ou rien, reprend François Gourmet. Julien est déjà qualifié pour les championnats du monde, donc il courra quand il sera prêt.”