Kiptum (23 ans), qui était déjà devenu le troisième meilleur performeur mondial pour son premier marathon en décembre 2022 à Valence, a réussi le deuxième meilleur chrono de l’histoire en 2h01.27, à 18 secondes du record du monde d’Eliud Kipchoge.

Kelvin Kiptum pointe déjà à 18 secondes du record du monde. ©AFP or licensors

Kiptum, a placé une accélération après 1h30 de course et a fini loin devant son compatriote Geoffrey Kamworor et l’Éthiopien Tamirat Tola, champion du monde de la discipline.

Sifan Hassan, médaillée d’or du 5.000 m et du 10.000 m aux Jeux de Tokyo en 2021, a quant à elle remporté son tout premier marathon. Et de quelle manière !

Sifan Hassan n'en revenait pas d'avoir gagné ! ©AFP or licensors

Alors qu’elle semblait avoir souffert de crampes après une heure de course, elle a progressivement refait son retard sur le groupe de tête pour l’emporter, au sprint (!), en 2h18.33 devant l’Éthiopienne Alemu Megertu et la championne olympique du Kenya Peres Jepchirchir.