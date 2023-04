Mo Farah, à 40 ans, mettra fin à sa carrière à la Great North Run le 10 septembre prochain

"La Great North Run sera ma dernière course à pied", a déclaré l'auteur de deux doublés olympiques 5000 m et 10.000 m, en 2012 et 2016 et vainqueur à six reprises de la GNR entre 2014 et 2019. "Je ne participerai plus aux courses sur piste. La piste est terminée. Je ferai encore quelques courses sur route pour saluer la foule. C'est la bonne décision et j'espère pouvoir passer du temps avec ma famille tout en restant actif dans le sport."

"Sir Mo" participera également à la Great Manchester Run en mai.

La victoire au marathon de Londres est revenue à Kelvin Kiptum. En réalisant 2h01:27, le Kenyan de 23 ans a établi le deuxième chrono de l'histoire du marathon à 18 secondes de son compatriote Eliud Kipchoge qui a couru en 2h01.09 lors du marathon de Berlin le 25 septembre 2022.