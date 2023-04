Yaroslava Mahuchikh, la plus belge des athlètes ukrainiennes, va retrouver le Mémorial Van Damme : “C’est comme sauter en hauteur à la maison”

Grâce à Golazo et Allianz, la sauteuse en hauteur de 21 ans, qui a dû quitter son pays en guerre, s’est établie dans le Limbourg, à Heusden, où elle a notamment préparé la quête de son deuxième titre européen indoor.

L'Ukrainienne de 21 ans a conservé son titre européen en salle, en mars, à Istanbul. ©BELGA

”Le Mémorial Van Damme est un meeting spécial pour moi, j’ai toujours bien sauté ici à Bruxelles, et maintenant que je vis en Belgique, il est vrai que c’est un peu comme si j’allais me produire à la maison, sourit l’athlète, qui effectuera sa rentrée le 13 mai à Nairobi. J’espère améliorer mon record personnel, bien sûr, le 8 septembre prochain. J’ai gardé un formidable souvenir de ma participation, l’an dernier, à Bruxelles. Battre mon record et franchir 2,05m, comme ça, en fin de saison, c’était un sentiment incroyable ! J’ai adoré l’ambiance dans le stade, les gens étaient d’un soutien incroyable, je me souviens que tout le monde m’encourageait lors de mes tentatives de record du monde à 2,10m. C’était fabuleux, et j’ai hâte de pouvoir concourir à nouveau en Belgique dans quelques mois.”

guillement J'ai mangé une gaufre à Bruxelles, c’était délicieux ! Et votre chocolat est fantastique aussi.

Yaroslava Mahuchikh le reconnaît : il n’est pas facile, pour une sauteuse en hauteur qui doit surveiller son poids quasiment en permanence, de ne pas céder aux tentations.

”Je ne mange pas de sucreries en général, mais ici on a le chocolat, les gaufres et beaucoup de bonnes choses ! rigole-t-elle. Un jour, alors qu’on visitait Bruxelles, ma coach m’a dit 'OK, aujourd’hui tu peux manger une gaufre, mais aujourd’hui seulement'. C’était délicieux ! Et votre chocolat est fantastique aussi. Mais je ne peux tout simplement pas me le permettre.”

Objectif Budapest

Le plus important rendez-vous de l’année, pour l’Ukrainienne entraînée par Tatyana Stepanova, aura lieu à la fin du mois d’août, aux championnats du monde de Budapest.

Kim Gevaert et Yaroslava Mahuchikh sont appelées à se revoir en septembre. ©VKA

”C’est mon plus grand objectif !, lance la double vice-championne du monde, troisième des Jeux de Tokyo. Après les Mondiaux d’Eugene, l’été dernier, mon père m’a dit qu’il était temps d’arrêter de collectionner les médailles d’argent, mais d’accumuler les médailles d’or ! Je ferai de mon mieux.”

guillement Le record du monde ? À Bruxelles, j'ai vu que ce n'était pas aussi haut que je l'avais imaginé.

Quant au record du monde, qu’elle a tenté pour la première fois à Bruxelles, lors de la dernière édition, elle s’en voudrait de ne pas aller le titiller à nouveau cette saison même si Yaroslava Mahuchikh a encore tout le temps devant elle.

”À Bruxelles, j’ai fait de bons sauts, en particulier, la première tentative était très bonne. Quand ils ont placé la barre, je me souviens m’être dit 'OK, ce n’est pas aussi haut que je l’avais imaginé'. C’était de bons essais, qui m’ont permis de ne plus avoir peur de cette hauteur. J’espère que ce rêve de battre le record du monde se réalisera un jour ! Peut-être avec la nouvelle piste à Bruxelles, qui sait ?”