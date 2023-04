Kim Gevaert, la directrice du Mémorial Van Damme, prépare la 47e édition : “Il était indispensable d’avoir cette nouvelle piste au stade Roi Baudouin”

Ce jeudi matin, dans les bureaux du sponsor principal Allianz, la directrice du meeting a déjà dévoilé une partie du casting qui comprend six stars internationales : nos Belges Nafi Thiam et Bashir Abdi, mais aussi le Suédois Armand Duplantis, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, l’Américaine Sydney McLaughlin-Levrone et l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh.

Kim Gevaert, une directrice de meeting heureuse. ©VKA

”Je suis contente de pouvoir annoncer une aussi belle affiche dès maintenant, avant même le coup d’envoi de la Diamond League (NdlR : celui-ci aura lieu le 5 mai prochain à Doha), indique Gevaert. C’est rare que l’on puisse annoncer autant de grands athlètes dès le mois d’avril, mais on a déjà reçu beaucoup de confirmations. Tant mieux !”

Une chose semble d’ores et déjà acquise : le public bruxellois y trouvera son compte. D’autant que Bashir Abdi, déjà détenteur du record d’Europe du marathon, tentera d’effacer, dans l’épreuve du 10 000 m ajoutée spécialement en début de programme, le chrono de 26.46.57 établi en 2011 par son ami Mo Farah et de s’offrir un second record continental, trois ans après avoir réussi la meilleure performance mondiale de l’histoire sur 20 kilomètres, à Bruxelles, lors d’une édition à huis clos en pleine pandémie.

guillement "Si Bashir réussit à battre le record d'Europe, cela lancerait idéalement le meeting !"

”Si Bashir réussit à battre le record d’Europe, ou même le record de Belgique de Mohammed Mourhit (NdlR : 26.52.30, lors du Mémorial 1999), cela lancerait idéalement le meeting ! reprend Gevaert. C’est, en tout cas, très chouette pour nous de l’avoir à l’affiche, sa popularité ne cesse de grandir dans le pays, c’est un athlète magnifique et très sympathique. Et la présence de Nafi Thiam, que le public adore, nous réjouit également. Elle fera, en principe, le saut en hauteur. Armand Duplantis, lui, veut sa revanche au saut à la perche après avoir connu sa seule défaite chez nous l’an dernier, et je suis très heureuse d’accueillir pour la première fois à Bruxelles Sydney McLaughlin-Levrone, qui présente déjà un immense palmarès sur 400 m haies à 23 ans, ainsi que Jakob Ingebrigtsen, un visage plus familier, sur 1 500 m. Tous ces noms sont déjà des valeurs sûres sur le circuit. On va voir à présent comment la saison se déroule, mais on aura certainement d’autres noms à confirmer au début de l’été.”

Kim Gevaert se réjouit, par ailleurs, de savoir que les meilleurs athlètes au monde pourront se produire sur une piste toute neuve, dont la couche supérieure sera posée au plus tard au mois d’août, tandis que les spectateurs pourront, eux, profiter de nouveaux sièges.

”Je suis très heureuse de cette cure de rajeunissement dont bénéficie le stade, dit-elle à ce propos. Une piste a une durée de vie limitée et on avait déjà dépassé cette limite. Il était devenu indispensable d’avoir une nouvelle piste et j’ai hâte de la découvrir.”

Tickets : www.allianzmemorialvandamme.be