Thomas Van der Plaetsen dispute son premier décathlon depuis les JO de Tokyo : “C’est plaisant d’avoir Nafi à nos côtés à Stellenbosch”

L’an dernier, différentes blessures l’avaient empêché de se produire aux championnats du monde à Eugene puis aux championnats d’Europe à Munich si bien qu’aujourd’hui il a disparu des radars au classement mondial. Thomas Van der Plaetsen a besoin de terminer deux décathlons pour se relancer totalement.

L'athlète de Deinze se sent enfin prêt physiquement. ©Belga

”Je suis rappelé à l’accident de Tokyo presque quotidiennement, concède-t-il. Cela a représenté un sérieux challenge et le contrecoup mental a même été plus important que le contrecoup physique. Cette fois, cela va bien, je peux dire que je suis prêt pour la compétition, même si ma hanche doit être tenue à l’œil. Cela fait longtemps que je ne m’étais pas senti aussi bien et j’aspire à faire un bon total au cours de ce décathlon.”

guillement Je verrai après les JO si j’ai encore assez de motivation pour continuer...

S’il espère franchir les 8000 points lors de cette rentrée, avant un autre décathlon prévu à Ratingen les 17 et 18 juin, l’athlète de Deinze ne cache pas que sa situation financière s’est compliquée depuis la perte de son contrat pro.

D’autant que son frère Michaël avait, lui, aussi perdu ses revenus avant que Nafi Thiam ne lui propose de devenir son entraîneur.

”C’était une année décisive, pour lui comme pour moi, reconnaît Thomas, qui a craint que ce soit la fin de l’histoire. Heureusement, grâce à l’aide apportée à Michaël par la fédération francophone, il peut aussi continuer à m’entraîner. Quant à Nafi, c’est très plaisant de l’avoir à nos côtés en Afrique du Sud. On est souvent ensemble sur la piste ou en salle de musculation, mais les séances spécifiques restent évidemment différentes. C’est intéressant de voir une athlète de ce niveau continuer à rechercher la perfection dans tout ce qu’elle fait. Pour ma part, je vais continuer jusqu’à Paris (Ndlr : le minimum est fixé à 8460 points) et je verrai ensuite si j’ai encore assez de motivation pour continuer…”