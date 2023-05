La chronique de Jacques Borlée : le mindset et tout ce qu’il y a derrière

Mais cela n’est qu’une partie de l’ensemble du mindset. J’essaye d’expliquer ou de faire comprendre comment, à partir d’un mot ou d’une action, on restreint ou on embellit de façon considérable le mindset.

Le mindset signifie la façon dont on a déterminé son esprit, ainsi que le résultat de cet agissement. Il y a un aspect dynamique dans le mot, il doit aussi se terminer de la même manière dans l’action. L’action ne peut pas se terminer de façon restrictive. Ce volume d’action est très important ; ce qui est difficile, c’est qu’il doit être permanent. On ne peut pas s’essouffler. Il faut relancer sans arrêt la mécanique.

Cet embellissement part de l’histoire de votre pays, de votre club, des présidents, des hauts faits de la région. Vous ne pouvez pas d’un geste éliminer des noms, des hauts faits du club qui doivent embellir votre quotidien. Et puis, il y a la symbolique de la mascotte, ce qu’elle représente. Les chants, et la manière dont ils font vibrer les individus.

Et puis, on en vient à l’importance de la philosophie et des valeurs. De comment elles sont mises en avant. De comment elles sont exposées dans les infrastructures. Et ensuite, il ne faut pas oublier les anciens et tout de suite mettre les réussites et les victoires en avant, montrer que c’est possible.

Ce qu’il y a ci-dessus, c’est la base du projet, mais la plupart des gens esquissent ces fondements, ils ne se préoccupent que du quotidien c’est-à-dire le trading, les entraînements, l’organisation journalière et puis, ah oui, l’humain. Ils ne comprennent pas que l’humain est tellement influencé par les paramètres ci-dessus. C’est l’image, l’histoire qui guide votre cerveau au quotidien.

Ensuite, il y a l’organisation du futur, la vision, à long, moyen et court termes. Quand cela est bien défini, la tranquillité s’installe. J’entends souvent : “On va pour le titre, on va gagner.” C’est indéfini. Cela stresse bêtement. Par contre, si vous définissez les actions qui vont être mises en place dans le détail et que vous créez de l’embellissement, vous faites passer vos athlètes de l’angoisse vers le subliminal. Il y a une grande difficulté dans cette action, il faut aller chercher la simplicité et ne pas en remettre une couche.

Et puis on en vient au positivisme, comment on organise les réunions, comment on s’inspire des leaders.

Ensuite on en vient au cerveau, comment on le fait interagir avec l’embellissement, les resets positifs. Il y a des entraîneurs qui sans arrêt montrent les erreurs : non, s’il vous plaît, montrez les réussites, montrez les exemples, montrez les attitudes. Organisez le cerveau vers le possible, cela doit être fait en amont, c’est-à-dire plusieurs jours avant l’échéance pour que le cerveau s’organise.

Pour terminer, notre culture est liée à “qui es-tu ?” Le statut américain est lié à la performance, pas à la personne. Le statut belge est lié à ton nom. Donc on t’aime ou on ne t’aime pas.