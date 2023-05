Sha’Carri Richardson signe un retour gagnant sur 100 m, à Doha !

Richardson avait déjà couru cette saison en 10.57 et 10.75 à Miramar, mais le vent était trop favorable (+4,1 m/s et +2,8 m/s) alors que la limite autorisée est de 2,0 m/s. À Doha, le vent était de +0,9 m/s et la sprinteuse de 23 ans s’est imposée dans la deuxième moitié de course pour devancer Shericka Jackson de neuf centièmes.

Privée des Jeux de Tokyo en raison d’un contrôle antidopage positif au cannabis fin juin 2021, Sha’Carri Richardson a envoyé un message à la concurrence avec ce chrono de 10.76 alors que le sommet de la saison est attendu avec le Mondial, du 19 au 27 août, à Budapest. Le meilleur chrono de Richardson date du 10 avril 2021 en 10.72.

Côté masculin, l’Américain Fred Kerley a emporté le 200 m en 19.92. Capable de briller sur 100 m (9.76), 200 m (19.76) et 400 m (43.64), Kerley a laissé parler sa longue foulée pour devancer son compatriote Kenneth Bednarek (20.11) et le Canadien Aaron Brown (20.20). La MPM de l’année sur le demi-tour de piste est la propriété du Ghanéen James Dadzie avec 19.79, le 29 avril, à Lubbock.

Engagé à la hauteur, Thomas Carmoy n’a pas réussi à franchir 2,18 m, après avoir effacé 2,15 m à son premier essai. Le Carolo de 23 ans a terminé septième sur les neuf participants à ce concours.