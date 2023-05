Dans les installations du RFCL, qui avait mis les petits plats dans les grands pour organiser cet événement au stade de Naimette-Xhovémont, le club de la capitale a dominé la Super League (huit équipes), s’imposant avec un total de 229 points devant le DCLA Louvain (212 pts) et l’AVLL (201 pts).

L’Excelsior a signé neuf victoires au cours de cette journée, s’appuyant sur un doublé individuel de Jana Van Lent (3000m et 5000m), sur des victoires sur les haies pour Anne Zagré et Dylan Caty, mais aussi pour Daniel Segers sur 200m, pour Simon Petitjean (3000m steeple), pour Lana Clippe (hauteur), pour Claudio Salvaggio (marteau) et pour l’équipe féminine de 4x100m.

Delphine Nkansa, qui a ressenti une petite gêne, avait quant à elle préféré ne pas s’aligner sur 100m, sans que son club lui ait désigné une remplaçante. Ce qui n’a pas prêté à conséquence au final…

On retiendra par ailleurs le beau doublé signé Hanne Claes sur 100m et 200m (11.67 et 23.68), la victoire de Jonathan Sacoor sur 400m (47.03) et celle de sa compagne Martina Weil Restrepo (51.67), le succès d’Ismaël Debjani sur 1500m (3.57.16) ainsi que la victoire pour l’OEH du quatuor Dylan Borlée, Martina Weil Restrepo, Kevin Borlée et Camille Laus lors du relais 4x400m mixte final (3.16.29).

Le club organisateur, le RFCL, n’a pu éviter la culbute en division inférieure, pas plus que Dampicourt. L’an prochain, Herentals et Seraing feront partie de la Super League.

Le classement