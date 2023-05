Anne Zagré, heureuse du succès de l’Excelsior aux Interclubs : “La mixité rend les choses encore plus sympas !”

À Liège, l’athlète de 33 ans a remporté le 100m haies en 13.18 (-0,1 m/s) et conclu le travail de l’équipe de relais 4x100m (45.98, record du club) avant de s’en aller soulever la coupe.

”C’est vraiment cool pour l’ensemble du club, commente-t-elle, tout sourire, à l’annonce des résultats. Les Interclubs, c’est toujours un rendez-vous spécial et cette année, avec une organisation mixte pour la première fois, cela rend les choses encore plus sympas ! Les autres années, c’était peut-être plus confidentiel pour nous, les femmes, même s’il y avait quand même pas mal d’hommes qui venaient nous encourager. Aujourd’hui, c’était davantage comme une compétition normale, disons, et c’est vraiment chouette de conclure la journée de cette façon.”

À titre personnel, Anne Zagré se montrait satisfaite de son premier chrono de l’été sur 100m haies, quelques jours après avoir effectué sa rentrée sur 100m (11.80) à Gaborone, au Botswana, dans la foulée d’un stage à Belek, en Turquie.

”C’était correct ! dit-elle. Les points pour l’équipe étaient importants, bien sûr, mais je voulais quand même faire une bonne course sur les haies et voir où j’en étais. Il y avait encore un peu de fatigue, les trois dernières haies étaient difficiles et je manque un peu de rythme à la fin. Mais c’était bien, je suis assez contente. Je m’étais dit qu’en dessous de 13.15, cela aurait été sympa mais un chrono de 13.18 me va aussi.”

Quant au relais, “c’est vraiment du bonus et c’était sympa, indique Anne Zagré. Je galère encore un peu en fin de course, normalement je ne suis pas mal en sprint mais je n’arrive pas encore à l’exprimer tout à fait au niveau du chrono. Quoi qu’il en soit, les enseignements de cette journée sont positifs !”