Kevin et Dylan Borlée, entre stage aux États-Unis et course au Kenya : “Le chrono est un peu frustrant pour nous mais il faut qu’on soit patient”

”Ce qui m’a donné envie de faire les interclubs ? L’entraînement ! répond-il sans détour. Nous sommes rentrés des États-Unis depuis quelques jours, et je voulais avant tout faire du travail spécifique. Comme l’occasion s’est présentée de prendre part à cette compétition et d’aider l’équipe en même temps, je n’ai pas hésité.”

Un record de Belgique des clubs en 4x400m mixte. ©Monbaillu

Avec un chrono de 3.16.29 pour sa formation, le capitaine des Belgian Tornados a contribué à la victoire dans la dernière épreuve du jour et à la cinquième place (ex-aequo) de l’OEH en Super League. Plus important, il retrouve petit à petit des sensations intéressantes.

”Je ne cache pas qu’on est toujours en recherche de rythme”, reprend Kevin Borlée, dont le stage en Floride s’est globalement bien passé même si les performances chronométriques n’ont pas suivi lors des deux compétitions disputées sur 400 m en Louisiane (46.14 et 46.62) après un 200 m accompli sans autre ambition que de faire oublier le jet-lag (21.29) à Gainesville. “Un chrono de 46.14 pour une première compétition, c’est correct. Ensuite, on a eu beaucoup trop de vent : des gars qui avaient fait 45.50 deux semaines plus tôt, ont couru 46.40. Donc ça n’a pas permis de trouver du rythme mais ce sont de bons entraînements. On n’est jamais qu’au mois de mai.”

guillement "C’est compliqué d’avoir des compétitions et notre jeunesse ne nous aide pas..."

Kevin Borlée le sait : avec l’âge, il est plus difficile de trouver la bonne carburation rapidement, d’où le besoin pour son frère Jonathan (dont le meilleur chrono aux States était de 46.48) et lui d’enchaîner les courses.

”Les chronos ne sont pas encore ce qu’on recherche et c’est un peu frustrant pour nous maintenant, reconnaît Kevin, mais il faut qu’on soit patient. Je courrai à Nairobi samedi, puis on verra. C’est compliqué d’avoir des compétitions et notre jeunesse ne nous aide pas (sourire). Plus sérieusement, on n’a pas eu de pépin physique, la base est là et j’espère que les chronos vont descendre vite.”

L’optimisme de Dylan

L’optimisme est plus franc encore dans le chef de Dylan Borlée, qui accompagnera son frère au Kenya à la place de Jonathan. Arrivé malade en stage, le cadet de la fratrie s’est refait une santé aux États-Unis et il espère bien monter rapidement en puissance au cours de cette saison.

À lire aussi

”Je suis vraiment content, j’avais de bonnes sensations, tout seul, ce dimanche, commente l’athlète âgé de 30 ans. C’est une course de référence sur laquelle je peux vraiment bâtir. Cinq ou six jours après être rentré de voyage, c’était un bon entraînement !”

Kevin et Dylan avaient contribué à la médaille d'or du relais 4x400m à l'Euro indoor d'Istanbul.

Dylan Borlée avait signé un chrono de 46.86, dans des conditions difficiles, à Bâton-Rouge. “Après un bon chrono de 21.22 sur 200 m, quelques jours plus tôt, ce n’était pas mauvais comme entrée en matière sur 400 m vu la tornade. Cela valait beaucoup mieux !”

Après sa course à Nairobi, on devrait retrouver le grand sprinter au départ d’un 200 m à l’Ifam, le 27 mai, puis d’un 400 m à Montreuil, le 31.

”D’autres compétitions vont arriver mais c’est un peu la bagarre pour rentrer, sourit-il. J’ai choisi le 200 m à Oordegem parce que c’est une bonne piste pour cette course-là. C’est un peu une frustration pour moi de ne pas encore avoir réussi à faire un bon 200 m, à la hauteur de mon meilleur chrono sur 400 m. J’aimerais au moins descendre sous les 21 secondes.”