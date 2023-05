Qui est Timothy Herman, le lanceur de javelot belge qui s’est offert une publicité mondiale lors du meeting d’athlétisme de Nairobi ?

”Les athlètes professionnels avaient la liberté de rester un ou deux jours de plus à Nairobi, mais je ne le suis pas et mon employeur m’attendait au poste ce lundi, explique l’athlète âgé de 32 ans, sorti vainqueur d’un concours de haut niveau grâce à la quatrième performance de l’année. Et pour les Mondiaux ? Il va falloir qu’on discute !”

Le Flandrien a réussi à battre le record de Belgique lors de son premier essai.

L’exploit réussi samedi en altitude (1 700 m) au Kip Keino Classic, meeting mis sur pied par les organisateurs du Mémorial Van Damme, à savoir Golazo, a valu à Timothy Herman une publicité mondiale et des interviews à tous les médias présents.

Devant deux champions du monde

Un intérêt soudain somme toute assez normal quand on devance deux champions du monde (Anderson Peters, deuxième avec 85,72 m, et le recordman d’Afrique Julius Yego, cinquième avec 77,24 m) tout en faisant progresser, en un lancer, son record personnel de près de sept mètres et le record national de quatre !

Le dernier lanceur belge à avoir approché la marque établie par Johan Kloeck – l’un des deux coachs d’Herman avec Luc van Maldegem – en 1999 (83,65 m) était un autre néerlandophone, Tom Goyvaerts, en 2009 avec 82,25 m.

guillement Si j’arrive à reproduire un tel lancer cet été aux championnats du monde, tout est possible !

”C’est géant ! lance Timothy Herman, jusque-là quatrième performeur belge de l’histoire, quand on l’interroge sur sa prestation qui lui aurait valu la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le bronze à ceux de Rio en 2016. Je suis super content. Si j’arrive à reproduire un tel lancer cet été aux championnats du monde, tout est possible !”

De longs arrêts forcés

La présence du Flandrien de l’AC Meetjesland aux championnats d’Europe de Munich en août 2022, ponctuée par une dixième place en finale, était donc un signe de très bon augure. Une vraie renaissance pour Timothy Herman, ancien grand espoir de la discipline qui a collecté huit titres de champion de Belgique mais qui a surtout dû composer avec des problèmes physiques importants ces dernières années.

L'octuple champion de Belgique a dû composer avec d'importants problèmes physiques. ©Belga

”J’avais déjà lancé à près de 80 mètres vers 21 ans (NdlR : 78,98 m, en 2012), ce qui était super pour cet âge, mais ensuite mes résultats ont donné une image biaisée de ce dont j’étais capable, raconte Herman. Il y avait toujours quelque chose. L’épaule, le genou, le dos, le tendon patellaire : j’avais peu de blessures mais celles-ci m’ont chaque fois longtemps retardé. Pourtant, dès que je le pouvais, je continuais à m’entraîner. Parce que je savais que le jour où j’allais être fit à 100 % et que ma technique se mettait en place, j’étais capable de réussir un énorme résultat. Je suis devenu plus rapide, plus fort et plus explosif, mais ce sont surtout les aspects techniques qui peuvent prendre beaucoup de temps à maîtriser.”

Timothy Herman en action lors des championnats de Belgique à huis clos à l'été 2020. ©Belga

Le lanceur de javelot possède en tout cas les bons gènes. Le grand-père de Timothy, Frans Herman, a en effet disputé les Jeux olympiques à deux reprises, en 1952 à Helsinki (sur 1 500 m) et en 1956 à Melbourne (sur 10 000 m et 3 000 m steeple). Un Graal que le nouveau détenteur du record de Belgique peut atteindre à son tour s’il franchit les 85,50 m à partir du 1er juillet prochain…

