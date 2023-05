Vidts forfait pour Götzis, Thiam bientôt de retour en Europe

L’hiver est néanmoins en train de s’installer dans cette partie du monde et la double championne olympique, qui a battu le record du monde du pentathlon en mars dernier, va revenir prochainement sur le continent européen pour y faire sa rentrée. Sa première compétition est programmée à Ratingen en Allemagne, le week-end des 17 et 18 juin. Elle a prévu de s’y aligner dans cinq épreuves en deux jours : le 100m haies, le poids, le 200m, la longueur et le javelot.

Le jeudi 29 juin, Nafi Thiam s’alignera ensuite lors du concours urbain de saut en hauteur en marge du meeting Diamond League de Lausanne, en Suisse. La suite de son calendrier de compétition sera communiquée prochainement.