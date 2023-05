Grande concurrente à venir de Nafi Thiam, l’Américaine Anna Hall s’aligne pour la première fois à Götzis : “J’ai tellement de respect pour Nafi !”

Médaillée de bronze l’été dernier aux championnats du monde à Eugene avec 6755 points, treize mois à peine après s’être fracturé l’os naviculaire lors des sélections olympiques, Anna Hall est passée professionnelle dans la foulée et a signé avec Adidas.

Le podium des derniers championnats du monde avec Anouk Vetter (argent), Nafi Thiam (or) et Anna Hall (bronze). ©Belga

Sous les ordres de Mike Holloway, son entraîneur principal à Gainesville - l’université floridienne dont elle a porté les couleurs et où elle suit toujours des cours -, la native du Colorado a signé le 16 février dernier la deuxième performance de l’histoire au pentathlon avec 5004 points, manquant de neuf unités le record du monde de Nataliya Dobrynska.

Celui-ci allait être amélioré dès le 3 mars par Nafi Thiam (5055 pts) et la Polonaise Adrianna Sulek (5014 pts) aux championnats d’Europe indoor d’Istanbul. “Félicitations Nafi et Adrianna !” avait écrit Hall sur Instagram. “Ce sera une guerre amusante en extérieur.”

L'Américain avait brillamment remporté le 800 m de l'heptathlon aux Mondiaux d'Eugene. ©PA Wire/PA Images

En ce début de saison outdoor, l’Américaine, gonflée à bloc après ses performances des derniers mois, a établi lors de différentes compétitions de préparation de nouveaux records personnels dans quatre épreuves : sur 100 m haies (12.90), à la hauteur (1,89 m), à la longueur (6,61 m) et au lancer du poids (13,94 m). Soit, quand on rapporte ces résultats à l’heptathlon, un gain potentiel de 131 points !

guillement "Rien ne presse mais je veux me rapprocher rapidement de mon plein potentiel."

”Normalement, je serai à mon top aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et c’est très motivant, dit Hall. Mais même si la route est encore longue et que rien ne presse, je veux me rapprocher rapidement de mon plein potentiel et, pourquoi pas, remporter l’or olympique à Paris.”

Dans cette optique, la jeune et prometteuse athlète qui rêve, “un jour”, de “doubler heptathlon et épreuve individuelle dans un grand championnat”, espère être déjà en mesure de disputer le titre mondial à Nafi Thiam, fin août, à Budapest. Une adversaire à laquelle elle voue beaucoup d’admiration.

Le lancer du javelot, l'une des rares épreuves où Anna Hall n'a pas encore battu son record cette année. ©Belga

”Enfant, j’avais des posters d’Allyson Felix et de Sanya Richards accrochés au mur de ma chambre mais quand j’ai commencé les épreuves combinées, c’est Nafi qui est devenue mon athlète préférée, a expliqué Anna Hall dans un live Instagram diffusé par l’ancien sprinter Ato Boldon. J’ai tellement de respect pour Nafi et pour tout ce qu’elle a fait. Bien sûr, aujourd’hui, elle est devenue une concurrente et, une fois sur la piste, je ferai de mon mieux pour la battre mais cela ne change rien à ce que je ressens vis-à-vis d’elle.”

Le premier grand test de l’année pour Anna Hall comme pour la plupart des autres concurrentes de Nafi Thiam se déroulera ce week-end à Götzis, en Autriche. Un rendez-vous mythique des épreuves combinées que notre compatriote a remporté à deux reprises (avec un record personnel; 7013 points, en 2017) et auquel l’Américaine va prendre part pour la première fois de sa carrière. Avec son appétit habituel pour la compétition !