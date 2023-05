La Néerlandaise Anouk Vetter espère prolonger son succès de l’an dernier, ce week-end, à Götzis : “Le niveau actuel de l’heptathlon est fou !”

La vice-championne du monde de l’heptathlon a été un peu éclipsée, ces dernières semaines, par le duel annoncé entre l’Américaine Anna Hall et la Polonaise Adrianna Sulek. Elle ne s’en formalise pas.

”Cela ne me dérange pas du tout que l’attention soit dirigée vers d’autres athlètes ! lance-t-elle. C’est même normal vu que Adrianna et Anna ont réussi une fabuleuse saison en salle (Ndlr : Sulek a réussi le deuxième total de l’histoire au pentathlon avec 5.014 points et Hall le quatrième avec 5.004 points). Personnellement, je ne fais quasiment jamais de saison indoor. Donc je suis… à ma place. (sourire)”

L'athlète néerlandaise s'est imposée l'an dernier en Autriche. ©Belga

Cinq ans après la médaille de bronze remportée à Londres, Anouk Vetter a signé son meilleur résultat aux Mondiaux d’Eugene l’an dernier avec un gros record national de 6.867 points. Seule Nafi Thiam avait pu la devancer, au prix notamment d’un très beau 800m, avec un total de 6.947 points.

”Je m’étais blessée aux ischio-jambiers un mois avant la compétition et c’était donc un résultat inattendu pour moi. Quand je repense à ce moment, j’affiche toujours un grand sourire”, souligne Anouk Vetter.

Qui se rend bien compte que les prochains championnats du monde, en août à Budapest, seront particulièrement disputés. “La situation est très excitante ! Je sais que j’ai besoin d’un gros score pour être sur le podium de l’heptathlon. Rendez-vous compte : il fallait faire plus de 6.755 points pour avoir une médaille de bronze ! Moi-même j’aurais pu remporter des titres mondiaux dans le passé avec le résultat que j’ai signé. Le niveau actuel de l’heptathlon est fou ! On se pousse l’une l’autre pour dépasser nos limites. Nafi Thiam, Anna Hall, Adrianna Sulek sont de très grandes athlètes et je suis fière de faire partie de cette génération.”

En l’absence de la reine Nafi, qui détient le record à Götzis avec un total de 7.013 points, et avec des concurrentes comme Hall et Sulek qui ambitionnent ouvertement de se rapprocher des 7.000 points, Anouk Vetter va devoir sortir le grand jeu ce week-end pour réussir à s’imposer pour la deuxième fois consécutive en Autriche.

