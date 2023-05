Eliott Crestan (800m) s’aligne en Diamond League, ce dimanche, à Rabat : “La forme est là, j’espère que la course partira vite”

”C’est bien simple, quasiment tous les meilleurs mondiaux, dont le champion olympique et du monde Emmanuel Kipkurui Korir, seront présents”, explique le Namurois, pour qui il s’agira d’une première manche de Diamond League à l’étranger, hors Mémorial Van Damme. “C’est une belle opportunité de voir où j’en suis lors de ce 800m de rentrée. Je m’attends à une course rapide, même si on a vu à Doha que personne n’avait suivi les lièvres. J’espère que cette fois, cela partira vite ! Je tenterai d’accrocher le wagon et de résister le plus longtemps possible.”

Le 9 juin à Paris

Eliott Crestan, médaillé de bronze à l’Euro en salle d’Istanbul en mars, a d’ores et déjà pu constater le week-end dernier que sa pointe de vitesse était meilleure que jamais avec un record personnel amélioré de 18 centièmes sur 400m et un premier chrono sous les 47 secondes (46.84).

À lire aussi

”Un record, c’est toujours chouette et celui-ci me donne confiance au moment d’entamer la saison, souligne-t-il. La préparation s’est bien passée, même si les blocs en hypoxie à 5.500m d’altitude n’ont pas donné l’effet escompté sur moi, et je sais que la forme est là. J’ai signé de bons chronos à l’entraînement, à moi maintenant de transposer ces bonnes sensations en compétition.”

guillement Cette année, j’aimerais aussi me qualifier pour les Jeux olympiques.

Déjà qualifié depuis la saison dernière pour les championnats du monde de Budapest, Eliott Crestan a pu construire sa saison en toute tranquillité.

”C’est vrai qu’il y a beaucoup moins de pression, on peut faire un planning qui ne risque pas d’être chamboulé par une performance un peu moins bonne et, même si je ne cours pas pour l’une ou l’autre raison, je sais que ce n’est pas grave. Le 9 juin, j’ai déjà un autre rendez-vous en Diamond League à mon agenda, à Paris ; cela va me permettre de gagner encore en expérience. Cette année, j’aimerais aussi me qualifier pour les Jeux olympiques, peut-être en fin de saison.”

À lire aussi

Notons qu’Ismaël Debjani disputera quant à lui le 1500m à Rabat, dimanche, avant de s’aligner à Hengelo le dimanche 4 juin.