Une star mondiale, une sprinteuse belge en grande forme, de nombreux records personnels : ce qu'il faut retenir de l'édition 2023 du meeting Ifam

”Mon entraîneur (Ndlr : le Suisse Laurent Meuwly) voulait que je fasse une première course loin des projecteurs afin de pouvoir me préparer en toute tranquillité pour la Diamond League. Et puis, la Belgique est le pays de mon compagnon…” sourit-elle.

Ben Broeders était bien entendu présent pour encourager la sprinteuse (dont on se souvient qu’elle avait battu le vieux record du monde du 400m en salle l’hiver dernier avec 49.26) à l’occasion de cette course qui la voyait aussi disputer son premier 400m haies en 14 foulées et plus en 15, après un gros travail sur son amplitude naturelle depuis l’automne.

”J’ai tenu à ce rythme jusqu’au septième obstacle, je suis contente !” reprend Femke Bol, dont le record national est de 52.03 depuis les Jeux olympiques de Tokyo. “C’était toutefois plus chaotique en fin de course où j’ai dû passer en 16 foulées pour les trois dernières haies. Mais en tout cas il est bon de savoir que je peux faire encore beaucoup mieux tout en courant déjà en 53.12.”

guillement J'ai enfin passé un hiver sans souci et cela explique mes progrès.

Au plan national, Rani Rosius a démontré une nouvelle fois qu’elle était en grande forme. Sur 100m, deux semaines après un 11.08 réussi avec l’appui d’un vent trop généreux à Nairobi, la Limbourgeoise a raboté son récent record personnel de quatre nouveaux centièmes pour le porter à 11.20 (+0,7 m/s). Soit huit centièmes gagnés depuis le début de la saison.

”J’aurais bien voulu descendre dès aujourd’hui dans les 11.10 mais, bien sûr, je suis contente”, sourit la sprinteuse de 23 ans. “J’ai enfin passé un hiver sans souci et cela explique mes progrès. La concurrence de Delphine Nkansa ? Tout le monde me pose la question mais ce n’est vraiment pas cela qui me pousse, ou alors inconsciemment. Moi, ce qui m’intéresse surtout, c’est de continuer à progresser.”

Nkansa avec les espoirs

Delphine Nkansa, précisément, aurait voulu faire un peu mieux que son chrono de 23.14 sur 200m (+0,6m/s), échouant à 11 centièmes de son record établi en 2022, mais le minimum pour l’Euro espoirs (elle était déjà qualifiée sur 100m) est dans la poche également.

La sprinteuse de Sambreville s’est encore alignée avec l’équipe nationale U23 lors du relais 4x100m, où le quatuor qu’elle a composé avec Marine Jehaes (dont le record sur 100m est désormais de 11.57), Callie Nzukou et Lotte Van Lent a établi un nouveau record de Belgique espoirs en 44.15. La course a été remportée en 43.72 par les Belgian Rockets, l’équipe “A” composée de Rani Rosius, de Rani Vincke, d’Elise Mehuys et d’Alizée Morency Poilvache.

Les deux relais 4x100m féminins prennent la pose après leur course. ©Monbaillu

Côté masculin, les Belgian Falcons, avec Simon Verherstraeten, Antoine Snyders, Amine Kasmi et Valentijn Hoornaert, ont signé un chrono de 39.25 devant l’équipe nationale U23 (Vermeulen, Botterman, Beliën et Devriendt), chronométrée en 39.98.

De Smet, Sacoor et… Mabille

Retour à l’individuel où, sur 400m, c’est le spécialiste du 800m Tibo De Smet, aligné dans l’avant-programme, qui a signé le chrono le plus rapide des Belges engagés samedi avec 46.33. Il est talonné par Jonathan Sacoor (46.34), lequel a remporté son duel direct avec Robin Vanderbemden (46.50), mais c’est l’athlète de l’Excelsior Florent Mabille qui a attiré l’attention en retranchant 25 centièmes à son record personnel, désormais fixé à 46.39. Quant à Christian Iguacel, disqualifié pour faux départ sur 200m, il a été autorisé à s’aligner sur le tour de piste, bouclé en 46.61.

De record personnel, il fut aussi question sur 800m où Camille Laus confirme, de semaine en semaine, ses bonnes dispositions sur cette distance qu’elle veut combiner avec le 400m. La Tournaisienne, pas encore pleinement satisfaite de sa course (”Je manque encore de confiance entre le 400m et le 600m, je dois travailler cette partie”), a signé un nouveau chrono de référence en 2.01.99. Encore deux secondes de gagnées !

Camille Laus a amélioré son record de deux nouvelles secondes sur 800m. ©Photo News

”Le rêve serait de descendre sous les deux minutes déjà cette année mais je ne sais pas si ce sera possible. Mais je suis certaine que je vais battre aussi mon record sur 400m cette saison vu les entraînements que je fais, lance-t-elle. Surtout, je suis contente d’avoir retrouvé le plaisir de mon sport grâce au 800m.”

Sur 100m haies, Anne Zagré s’est, elle imposée en 13.08 (-0,7 m/s) en finale. Mais, plus important encore, la Bruxelloise était allée plus vite en séries avec un joli chrono de 12.99 (-0,2). "Dommage pour le vent de face !” dit Anne, qui ira à Montreuil mercredi prochain pour faire encore mieux.

Enfin, le 5.000m hommes, disputé dans la soirée, a permis à Robin Hendrix, quatrième de la course, d’établir un joli chrono de 13.14.32. Il se hisse au septième rang des Belges les plus rapides de l’histoire.

”Nous étions trop lents aux trois kilomètres. Nous sommes passés en 8.02 à la place des 7.55 annoncés. Sans ces sept secondes perdues, j’avais un chrono de 13:10 dans les jambes, voire le minimum pour les Mondiaux (Ndlr : 13.07.00)”, indique-t-il.