Anna Hall triomphe à Götzis et se positionne en rivale n°1 de Nafi Thiam : “J’espère faire encore mieux aux Mondiaux de Budapest”

Remarquable coureuse (12.75 sur 100m haies, 22.88 sur 200m et 2.02.97 sur 800m), excellente sauteuse (1,92m en hauteur et 6,54m en longueur) et lanceuse de bon niveau (13,90m au poids et 43,08m au javelot), Anna Hall a connu une première journée d’exception (4172 points – seule Jackie Joyner-Kersee a déjà fait mieux) avec trois records personnels.

L'Américaine a effectué un solo impressionnant sur 800m.

Sur les bases d’un énorme total, au-delà des 7000 points, la native du Colorado n’a finalement pas atteint ce cap important, à douze points près. Mais cela devrait lui permettre de garder une motivation intacte pour la suite de la saison.

”Je dois reconnaître que la première journée était proche de la perfection, seul le lancer du poids était un petit peu brouillon”, commente l’athlète établie à Gainesville, en Floride. “La deuxième journée fut un peu moins bonne, la longueur et le javelot auraient pu être meilleurs. J’ai tout donné sur 800m (Ndlr : où elle a battu un quatrième record personnel) pour aller chercher les 7000 points et il s’en est fallu de peu ! De manière générale, je suis évidemment super contente de mes performances, surtout à cette période de l’année. Je ne savais pas que j’allais établir un tel score, c’est génial ! Cet endroit est incroyable, je fais enfin partie du club (rires). J’ai pris un plaisir énorme.”

Anna Hall, qui s’alignera sur 400m haies dès jeudi lors de la Diamond League de Florence et disputera les championnats nationaux le mois prochain, voit, et c’est un doux euphémisme, “un bon signe pour le futur” dans son éclatante performance.

L'Américaine a embrasse la piste de Götzis à la fin du week-end.

”Cela montre qu’on est en avance sur là on pensait être à cette période de l’année mais il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de progrès à faire”, ajoute-t-elle.

En août contre Nafi

Son duel face à Nafi Thiam aux championnats du monde de Budapest, les 19 et 20 août prochains, promet déjà beaucoup. La double championne olympique, qui a félicité l’Américaine sur les réseaux sociaux, sait qu’elle devra être à son meilleur niveau en Hongrie.

guillement L’objectif est de construire une carrière spéciale, à long terme, avec une domination dans la durée.

”C’est sûr que j’espère faire mieux à Budapest qu’ici à Götzis, lance Hall. L’objectif est de construire une carrière spéciale, à long terme, une carrière avec une domination dans la durée et pas juste l’un ou l’autre coup d’éclat.”

Dans le passé, on a régulièrement présenté à Nafi Thiam de nouvelles rivales, de la Britannique Katarina Johnson-Thompson (la seule à l’avoir battue dans un grand championnat, aux Mondiaux 2019) à la Néerlandaise Anouk Vetter (qui l’a poussée dans ses retranchements jusqu’au 800m aux Mondiaux 2022) mais la Belge a toujours fini par émerger lorsqu’elle était en pleine possession de ses moyens.

Attention toutefois : cette Anna Hall, déjà présente sur la troisième marche du podium mondial à Eugene l’été dernier, ne semble pas faite du même bois…