Cette semaine, dans le souci de partager mon approche du coaching, je vais m’attarder sur la manière de parvenir à la pensée suprême : il s’agit de cette capacité exceptionnelle de raisonnement déductif et qui peut stimuler la capacité inégalée à observer et à analyser les détails.

Tous les jours, nous devons résoudre des problèmes et donc nous devons développer “l’observation attentive”. Grâce à la passion, c’est comment apprendre de ses erreurs et de se remettre en question le plus vite possible. C’est le développement avec les experts de la vue holistique.

Au départ de ce chemin tracé à l’avance, vous pouvez créer ou développer un état d’esprit aiguisé et adaptable à la situation. Cela permet aux coachs de découvrir des idées, des concepts et des schémas plus adéquats dans la performance de leurs athlètes ou de leurs équipes.

Voyons les différents types d’observation.

- L’observation consciente : c’est mettre l’accent sur le pouvoir de l’observation aiguë. Pour cela, je pratique la pleine conscience (beaucoup de relaxation) et j’engage activement mes sens pour remarquer des détails que certains autres pourraient ignorer. Je cultive une habitude de curiosité, de nouveauté et je fais attention au monde qui nous entoure, pour rester vigilant et ne pas me faire engloutir par l’habitude et les raisonnements nauséabonds ou inhibants.

- Le raisonnement déductif : apprenez à recueillir des informations pertinentes, à les analyser objectivement et à tirer des conclusions logiques basées sur des preuves, avant de les transformer ensuite en une sensation. Évitez de sauter aux conclusions ou de vous fier aux préjugés.

- Le pouvoir de la concentration : développez la capacité de concentrer votre attention et d’éliminer les distractions (oh ! cela est très difficile). Entraînez votre esprit à vous concentrer sur la tâche à accomplir et évitez d’être submergé par des informations non pertinentes. Cela aide à résoudre efficacement des problèmes complexes. Considérez l’échec comme une opportunité de croissance et de réflexion. Analysez vos erreurs, comprenez les causes sous-jacentes et ajustez votre réflexion et votre approche en conséquence. Mais dans le débat ouvert.

- La pensée holistique : élargissez votre perspective et pensez de manière holistique. Considérez plusieurs angles, possibilités et interprétations d’une situation. Connectez des éléments d’information apparemment sans rapport pour découvrir des idées et des modèles plus profonds. Favorisez la flexibilité de la pensée.

Justement, dans cette flexibilité de la pensée et grâce aux études du professeur Chéron, c’est comment développer le relâchement, qui est la clé du succès dans le sport. Nous le travaillons par des gestes explosifs, très très intensifs, de très courte durée, mais qui doivent être d’un relâchement inouï.

À bon entendeur : relâchez-vous par l’éclat de rire !