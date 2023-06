Julien Watrin va faire sa rentrée sur 400 m haies ce dimanche à Hengelo : “Je pars confiant, j’ai fait de très bons entraînements”

”Ce sera vraiment du costaud avec le n°2 mondial américain CJ Allen, le Français Happio, le Néerlandais Smidt et le Suédois Bengtström, explique l’athlète de l’AC Dampicourt, qui détient le record de Belgique en 48.66. L’an dernier, j’étais moins bien physiquement et moins bien techniquement, mais tout s’était bien mis. J’espère qu’il en sera de même dimanche, ce serait une belle façon d’ouvrir la saison. Avant une première course, il y a toujours un peu d’incertitude, mais je pars confiant, j’ai fait de bons entraînements.”

En raison d’une surcharge au niveau abdominal, qui lui a fait craindre un début de pubalgie, Julien Watrin entame sa saison avec une petite semaine de retard sur son programme initial.

”Je m’en suis bien sorti !, lance-t-il. On a bien travaillé, j’ai été très bien suivi, ce qui est important avec des problèmes physiques aussi délicats. Le mien a été pris à temps et je suis super content d’avoir pu faire la grosse charge de travail que j’avais prévu de faire avec mes entraîneurs François Gourmet et Bernard Leroy. Il le fallait, si je veux encore franchir un cap. La seule chose, c’est que je serai peut-être un peu moins frais que prévu.”

Après un hiver pleinement réussi, avec une première médaille internationale en individuel et deux records nationaux sur 400m (45.44), Julien Watrin se donne les moyens de ses ambitions afin d’atteindre la finale mondiale à Budapest au mois d’août.

”Je suis sur les bons rails, mais on ne fera un premier bilan qu’après mon premier bloc de compétition, où j’espère m’aligner en Diamond League à Paris (9 juin) et Oslo (15 juin), avec le meeting de Turku entre les deux, puis en Pologne lors du championnat d’Europe par équipes, détaille Julien Watrin. Quant à ma médaille d’Istanbul, je sais toute la valeur qu’elle a et elle me donne confiance dans ce que je fais. Mais elle sera peut-être plus importante encore au moment des championnats, car mentalement tout se passe là…”