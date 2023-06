Armand Duplantis, Sifan Hassan et Femke Bol régalent à Hengelo, où les Belges sont restés discrets

Le champion olympique s’est ensuite attaqué à son record du monde, pour le plus grand plaisir des spectateurs néerlandais, avec une barre à 6,23m. Gêné par un vent soufflant assez fort, Duplantis n’a pas établi cette fois son septième record planétaire. À l’autre bout du classement, grosse déception pour notre compatriote Ben Broeders, incapable de franchir la barre inaugurale à 5,41m.

Sur 400m, la vedette locale Femke Bol n’a pas manqué son rendez-vous avec son public : deux jours après avoir pris part à la Diamond League de Florence, la spécialiste du 400m haies a établi un nouveau record du meeting en 50.11.

Deux jours après sa victoire à Florence, Femke Bol a remis ça sur 400m ce dimanche. ©AFP or licensors

Autre star oranje, Sifan Hassan s’est montrée intraitable sur 1500m, la néo-marathonienne s’imposant en 3.58.12 au lendemain d’une autre démonstration sur… 10.000m (29.37.80). Impressionnant ! Dans cette course, Elise Vanderelst (10e) a établi un nouveau chrono de référence pour elle en cette saison 2023 avec un temps de 4.05.26.

Sifan Hassan était en démonstration ce week-end.

On retiendra par ailleurs que l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a remporté le concours féminin du saut en hauteur avec 2,00m, non sans avoir tenté de franchir 2,05m.

Le Britannique Reece Pescod a, lui, enlevé l’épreuve-reine, le 100m, juste sous la limite des 10 secondes (9.99), comme un hommage à Jim Hines, le premier sprinter de l’histoire descendu sous ce cap chronométrique et décédé ce samedi à l’âge de 76 ans.

Le Britannique Reece Prescod est descendu sous les 10 secondes sur 100m. ©FBK Games

Les Belges en demi-teinte

Peu de Belges ont réellement tiré profit des bonnes conditions du jour et de la qualité du plateau. Dylan Borlée, placé au couloir 2, a pris la quatrième place du 400m en établissant cependant, en 45.80, son meilleur chrono de la saison. La victoire est revenue à l’athlète du Botswana Busang Collen Kebinatshipi (45.01).

Dylan Borlée (couloir 2) a terminé quatrième du 400m. ©FBK Games

Julien Watrin a signé un chrono de 49.92 sur 400m haies, pour sa course de rentrée dont il a pris la septième place. Le Gaumais avait porté son record de Belgique à 48.66 lors du dernier Mémorial Van Damme à Bruxelles. L’Américain CJ Allen a remporté la course en 48.24.

C’est également à la septième place qu’a terminé Delphine Nkansa sur 100m. Placée au couloir 1, ce qui ne l’a pas avantagée, la sprinteuse de 21 ans a signé un chrono de 11.32 (-0,1 m/s), à six centièmes de son record personnel. Elle égale la quatrième performance de sa carrière. La Britannique Daryll Neita s’est montrée la plus véloce avec un chrono de 11.05.

Lors d’un 1500m plus tactique que rapide (l’Irlandais Coscoran s’est imposé en 3.37.97), Ruben Verheyden fut le Belge le mieux classé avec une 11e place en 3.40.22. Jochem Vermeulen et Ismaël Debjani ont terminé plus loin, respectivement à la 14e (3.41.44) et à la 15e place (3.43.73).

L’Irlandais Coscoran s’est imposé en 3.37.97 sur 1500m. ©FBK Games

Au lancer du javelot, Timothy Herman a, quant à lui, pris la cinquième place du concours remporté par l’Allemand Julian Weber (87,14m). Notre compatriote a effectué d’entrée son meilleur essai, mesuré à 78,14m. Loin toutefois de sa meilleure performance de la saison (87,35m)…

Le relais féminin s’impose

En début de programme, les Belgian Rockets, qui s’alignaient sans Rani Rosius (avec Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke et Imke Vervaet), ont remporté le relais 4x100m en 44.08, juste devant les Pays-Bas (44.17).

Les Belgian Falcons ont pris la deuxième place lors du 4x100m. ©FBK Games

Chez les hommes, ce sont les Pays-Bas (39.12) qui ont devancé les Belges (39.37) alignant Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert. L’équipe U23 (avec Vermeulen, Botterman, Torfs et Devriendt) a pris la quatrième place en 41.03.

Lors du 100m individuel en avant-programme, Rendel Vermeulen et Jordan Paquot ont porté leur record personnel respectif à 10.40 et 10.46 (+1,7 m/s).

Rendel Vermeulen a porté son record personnel à 10.40 sur 100m. ©FBK Games

Au plan international, on notera enfin la mainmise américaine sur les haies avec des victoires pour Grant Holloway en 13.03 (+0,4), chez les hommes, et pour Nia Ali en 12.61 (+0,2), chez les femmes.