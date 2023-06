Ismaël Debjani frôle le minimum mondial sur 1.500m à Bydgoszcz : “Ce n’était pas prévu pour maintenant, le gros chrono doit encore arriver…”

”Sur le moment, j’ai râlé un peu d’avoir été bloqué et de ne pas avoir fait le minimum de qualification (Ndlr : 3.34.20), qui n’était toutefois pas l’objectif visé, mais quand tu vois les deux courses précédentes je ne vais pas faire la fine bouche ! Le long voyage vers Rabat, via Casablanca, m’avait un peu cassé et à Hengelo, l’Anglais Eliott Giles l’a joué tactique et j’ai vite compris que tout espoir d’une course rapide était perdu, si bien que j’ai lâché mentalement et couru en retenue.”

guillement D'habitude, ce n'est pas mon fort d'enchaîner deux courses aussi rapidement.

Prévenu vendredi soir qu’il allait pouvoir s’aligner en Pologne, le Carolo a tout d’abord hésité à s’y rendre.

”D’habitude, ce n’est pas mon fort d’enchaîner deux courses aussi rapidement, comme un petit championnat, mais il faut croire que ma condition est très bonne. Même hier, en terminant la course, j’avais encore l’impression d’avoir mes jambes du mois d’octobre”, commente l’athlète de 32 ans, manifestement heureux de sa collaboration avec l’entraîneur limbourgeois Rik Didden.

Les JO en tête

Si cette dernière sortie est très encourageante, il reste donc à Ismaël Debjani, septième du dernier Euro en salle, à convertir désormais ses occasions et à entériner sa qualification pour Budapest.

À lire aussi

”Le gros chrono doit encore arriver, annonce celui qui possède un record en 3.33.06. Le 18 juin, je pars en stage à Saint-Moritz pour un petit mois et je m’alignerai à Heusden à mon retour le 15 juillet. L’idée est de réussir le temps de qualification olympique (Ndlr : 3.33.50) en même temps que celui pour les Mondiaux. La période du 15 juillet au 5 août doit vraiment me permettre d’atteindre mes objectifs.”

Le mieux est en effet de ne pas devoir tenir compte du ranking mondial, et les comptes d’apothicaire qui y sont liés, afin de se qualifier pour les grands rendez-vous…