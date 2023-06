Sydney McLaughlin-Levrone fait son retour en Diamond League sur 400m à Paris : “Avec Bob Kersee, chaque jour est un mystère !”

Dans l’intervalle, la carrière de l’Américaine a pris une dimension phénoménale avec un titre de championne olympique et un autre de championne du monde sur 400m haies, tous les deux assortis de nouveaux records du monde (50.68, l’été dernier, à Eugene).

Sydney McLaughlin a remporté le titre mondial sur 400m haies l'été dernier. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Initialement prévue au meeting de Los Angeles, dont elle a été retirée par précaution en raison d’une gêne à la cuisse, Sydney McLaughlin-Levrone ouvrira donc sa saison dans la capitale française sur 400m. Une épreuve où son entraîneur Bob Kersee la verrait bien battre le vieux record du monde de Marita Koch (47.60).

“Elle a les capacités qu’il faut, la puissance, la vitesse et l’endurance”, dit le célèbre coach, qui l’alignera sur 400m lors des trials en vue des Mondiaux pour lesquels elle bénéficie d’une wild-card sur 400m haies.

La championne américaine de 23 ans est l'une des grandes stars du circuit. ©AFP or licensors

”Avec Bobby, chaque jour est un mystère pour nous, sourit Sydney McLaughlin-Levrone. Je sais simplement que je ferai le 400m ce vendredi, et je découvrirai ses autres décisions plus tard.”

Les heures du record personnel de McLaughlin-Levrone sur 400m (50.07, en 2018) semblent donc comptées. S’imposera-t-elle pour autant à Paris ? Pas sûr. La Dominicaine Marileidy Paulino (48.98 cette année) a expliqué récemment qu’elle n’avait “pas peur” de l’Américaine.

Sydney McLaughlin avait remporté le titre olympique à Tokyo en 2021. ©BELGA Nieuwsbrief

”Tout le monde attend des choses folles de cette course, et il arrivera ce qui doit arriver, mais pour ma part je veux surtout être forte et faire une belle course de rentrée, une course propre”, glisse McLaughlin, qui apprécie de sortir de sa zone de confort. “Cela fait longtemps que je n’ai pas fait de compétition et je suis excitée à l’idée de commencer par une autre épreuve, et voir comment je me débrouille sur le plat après toutes ces années. Le 400m n’est pas aussi technique et possède son propre rythme mais la vitesse m’aidera de toute façon pour les haies.”

La championne du monde 2019 Salwa Eid Naser (48.14) figure également au départ de cette course, tout comme la Jamaïcaine Candice McLeod (49.51), la vice-championne d’Europe Natalia Kaczmarek (49.86), la finaliste mondiale Lieke Klaver (50.18) ou encore… l’Américaine Anna Hall, l’increvable heptathlonienne lauréate à Götzis le 28 mai dernier qui doublera avec le saut en hauteur à Paris (en début de programme) une semaine après avoir battu son record sur 400m haies la semaine passée en Italie !