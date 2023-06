”Trouillard”, “sprinter surcoté”, “chanceux à Tokyo” : le champion olympique du 100m Marcell Jacobs répond aux critiques avant sa rentrée

Une rentrée d’autant plus attendue que les critiques sont de plus en plus nombreuses par rapport au sprinter italien, accusé de se défiler pour ne pas perdre la face contre Kerley lors de leurs confrontations directes. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à le qualifier sur les réseaux sociaux de “trouillard” et de “sprinter le plus surcoté de l’histoire” ayant connu “un énorme coup de chance” aux Jeux olympiques de Tokyo. À quelques heures du meeting, on peut lire régulièrement : “Jacobs a-t-il déjà déclaré forfait pour ce soir ?”

La rivalité entre Jacobs et Kerley s'est nourrie des réseaux sociaux. ©AFP or licensors

Ayant de plus en plus de difficultés à exister médiatiquement en dehors des grands championnats de l’été, l’athlétisme avait bien besoin d’une petite rivalité entre Jacobs et Kerley gentiment montée en épingle.

Tout a commencé en mars dernier lorsque Fred Kerley, interrogé lors d’un podcast sur la défaite de Jacobs aux championnats d’Europe en salle, Kerley avait allumé la première mèche : “L’indoor, c’est l’indoor. Les vrais savent que c’est en extérieur que cela compte.” Considère-t-il Jacobs comme un vrai ? “Honnêtement, non.”

Réponse du sprinter transalpin : “Quand tu veux, où tu veux. Mais souviens-toi comment cela s’est terminé lorsque cela comptait le plus”, a écrit Jacobs sur Instagram, un petit texte accompagnant une photo de la finale olympique (Ndlr : leur dernier affrontement direct !) qu’il a remportée devant Kerley.

L'Italien avait conservé quatre centièmes d'avance sur la ligne à Tokyo. ©AFP or licensors

Ce dernier, estimant que son adversaire l’évite (victime de problèmes intestinaux à Nairobi puis d’une blessure aux Mondiaux à Eugene, il s’était déjà rétracté à deux reprises en 2022), avait alors demandé une confrontation, en un contre un, à World Athletics.

Quelques jours plus tard, tombait l’annonce d’un double duel, à Rabat le dimanche 28 mai puis à Florence le vendredi 2 juin.

Dans La Gazzetta dello Sport, Marcell Jacobs avait expliqué : “Il m’a attaqué à l’une ou l’autre reprise parce que j’ai gâché sa fête à Tokyo et que ça brûle encore aujourd’hui. Il parle mais dans nos duels, c’est moi qui mène 2-0."

Créer de l’intérêt

Les quelques piques échangées publiquement font partie du jeu, selon lui. “C’est bien de créer un peu d’intérêt, d’avoir des challenges individuels et de faire en sorte que les gens parlent de nous, dit Jacobs. Ça aide un peu l’athlétisme et c’est une rivalité qui peut aussi nous inspirer.”

La tension un peu retombée, Fred Kerley a indiqué : “Humainement, il a tout mon respect mais sur la piste, je suis compétitif et prêt à courir vite n’importe quand. Les duels sont bons pour le sport.”

guillement C'est normal que les gens parlent beaucoup, peut-être plus qu'ils ne devraient. Cela veut dire qu’il sont intéressés par ce que je fais !"

Ce jeudi après-midi, lors de la conférence de presse organisée à Paris, Marcell Jacobs a d’ailleurs rappelé que son concurrent américain.

”Fred m’a écrit pour me dire qu’il était content que je sois de retour, indique-t-il. Les critiques ? C’est normal que les gens parlent beaucoup, peut-être plus qu’ils ne devraient. C’est plutôt drôle et, pour tout dire, assez stimulant pour moi. Cela veut en tout cas dire qu’ils sont intéressés par ce que je fais !”

Sacré champion d'Europe en août 2022, Jacobs a disputé sa dernière course outdoor, à ce jour, à Munich. ©AFP

Enfin, l’Italien est revenu sur les circonstances de ses deux derniers forfaits en date.

”Je souffrais un peu du dos et je voulais être certain que le problème que j’ai connu dans le passé n’allait pas refaire surface, assure Marcell Jacobs. L’an dernier j’ai commis l’erreur de faire des compétitions en n’étant pas prêt, je dois être plus prudent. Bien sûr, je n’étais pas content de rater ces deux premières courses et ce n’était pas facile de voir les autres. Mais cela m’a donné plus d’envie et de motivation pour revenir à 100 % et faire la meilleure course possible. Ma priorité, c’est de faire une course sans aucun problème physique et de réussir sur la piste ce pour quoi je m’entraîne…”