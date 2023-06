Quand la wavelight illumine le stade Charléty : retour sur une soirée parisienne placée sous le signe des records du monde

Le meeting de Paris, depuis son entrée au sein de la Golden League en 2000, n’avait jusqu’ici accouché que d’un seul record du monde : celui de Ruth Jebet sur 3000m steeple, lors de l’édition 2016 qui fut aussi la dernière organisée au Stade de France.

Comme Zurich et Bruxelles

Ce 9 juin 2023 l’a fait basculer dans une nouvelle dimension, rappelant d’autres grands moments vécus lors de meetings d’un jour. Comme les trois records du monde (800m, 5000m, 3000m steeple) empilés en 1997 à Zurich par Wilson Kipketer, Wilson Boit Kipketer et Haile Gebrselassie.

Ou encore le fabuleux doublé 5000m – 10 000m réussi par Daniel Komen et Paul Tergat, la même année, à Bruxelles. Sans oublier, toujours au Mémorial Van Damme, les exploits de Yelena Isinbayeva au saut à la perche et de Saif Saaeed Shaheen sur 3000m steeple lors de l’édition 2004 qui avait aussi vu un record du monde juniors sur 10 000m.

Faith Kipyegon se souviendra longtemps de cette soirée parisienne. ©AFP or licensors

”On ne peut pas comparer Paris à Zurich qui reçoit les finales, ou à Bruxelles qui a 30 ans d’histoire avec des plateaux de fou. Mais là, tout le monde a compris que Paris faisait partie de l’échiquier”, se félicite l’organisateur Jean-PIerre Watelle dans les colonnes de L’Équipe.

C’est donc le dernier record évoqué (7.53.63) qui est tombé vendredi, un coup de force en 7.52.11 signé Lamecha Girma, l’Éthiopien de 22 ans qui s’était déjà emparé en février dernier d’un autre record du monde, celui du 3000m en salle (7.23.81).

Lamecha Girma a laissé derrière lui le repère lumineux calé sur le record du monde. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un peu plus tôt, la Kenyane Faith Kipyegon avait battu son deuxième record du monde en une semaine : après avoir fait exploser la meilleure marque mondiale du 1500m à Florence (3.49.11), cette maman de 29 ans a remis le couvert sur 5000m (14.05.20).

Enfin, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen avait ouvert le bal en pulvérisant le meilleur chrono de tous les temps sur la distance du 2 Miles (7.54.10).

Ces étincelles sur la piste, on les doit non seulement à des conditions atmosphériques parfaites, à des athlètes toujours mieux préparés (et n’échappant pas à la suspicion), aux avancées technologiques liées aux chaussures de course (mousse et plaque de carbone) mais surtout à ces repères visuels lumineux en bord de piste, calés sur les records, qui favorisent les performances chronométriques.

La fameuse “wavelight” qui invite les coureurs de fond à relancer lorsque le rythme faiblit et les porte ainsi vers des sommets jamais atteints. C’est cela aussi le progrès…