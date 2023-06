Souffrant du talon, le marathonien Koen Naert doit renoncer aux championnats du monde de Budapest : "La meilleure décision en fonction des Jeux"

Le Flandrien souffre d’une inflammation persistante au talon droit, un syndrome de Haglund qui se caractérise par une irritation du tendon d’Achille au niveau de l’insertion calcanéenne entraînant un épaississement osseux à l'arrière du pied.

"J’en souffre déjà depuis plusieurs années aux deux pieds, et c'est plus gênant à certains moments qu'à d'autres, mais pour le moment cela perturbe vraiment mon programme d’entraînement", nous a expliqué Koen Naert après une sortie légère, ce mardi, à Alost. "Je ne peux pas du tout m'entraîner avec l'intensité ou le kilométrage souhaité pour une préparation à un grand rendez-vous. C'était une décision difficile à prendre parce que j'avais davantage d'ambitions pour Budapest que pour Rotterdam mais j'ai senti que le contrôle que je peux avoir parfois sur cette blessure m'échappait totalement."

Surtout, en décidant de ne pas se rendre aux Mondiaux cet été, Koen Naert préserve sa santé en fonction des prochaines échéances dont les Jeux olympiques de Paris.

"Par le passé, en 2019 et 2020, j'avais tenté de passer outre ce problème mais je n'ai fait qu'empirer les choses au point que je pensais que ma carrière allait s'arrêter, reprend le marathonien. Pour moi, le report des Jeux à 2021 fut une très bonne chose et j'ai pu encore prendre une belle dixième place au Japon. Mais je ne veux plus prendre un tel risque, je dois écouter mon corps."