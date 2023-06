Koen Naert fait une croix sur Budapest pour sauver les JO de Paris : “En 2020, je pensais que ma carrière allait s’arrêter à cause du même problème !”

La faute au syndrome de Haglund (qui se traduit par une excroissance osseuse) dont il souffre au niveau des talons depuis plusieurs années, et dont les inconvénients sont relativement bien maîtrisés par ailleurs (”cela ne m’a pas empêché de devenir champion d’Europe, de courir en 2h07 puis en 2h06, et d’être dixième aux JO”).

Cette exostose a malheureusement décidé de se rappeler à lui avec véhémence après le marathon de Rotterdam, une épreuve qu’il a bouclée à la sixième place en signant un nouveau record personnel (2h06.56) le 16 avril dernier.

Le Roularien avait réussi la meilleure performance de sa carrière en avril dernier.

”J’ai déjà perdu quatre semaines d’entraînement et la semaine prochaine, je ne courrai peut-être que 90 kilomètres. En résumé, le retard s’accumule et, dans l’optique des Mondiaux, c’était devenu un énorme problème. En huit semaines, à ce niveau, il est impossible de préparer convenablement un top marathon. S’il n’y avait pas les JO, j’aurais insisté, mais là… On est à un an des JO, je peux difficilement dire 'OK, je donne tout pour les Mondiaux' pour me retrouver ensuite out pour six mois. Le risque est trop grand !”, souligne le Roularien de 33 ans.

guillement À l'époque, la situation était dix fois pire que maintenant !

Qui a donc décidé de se donner le temps de guérir et de ne pas hypothéquer sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. “J’ai tiré les leçons de ce que j’ai vécu en 2019-2020, indique Koen Naert. À l’époque, la situation était dix fois pire que maintenant ! Je pensais devoir arrêter ma carrière. Après Rotterdam 2019, j’avais continué à m’entraîner tout l’été afin de m’aligner à Fukuoka dans l’optique des Jeux de Tokyo, qui m’obsédaient. J’ai finalement réussi à sauver une dixième place avec une petite année de préparation, mais que ce fut dur ! Je ne veux plus commettre cette erreur, j’ai donc décidé d’écouter mon corps.”

Stage annulé

Et d’annuler le stage au Kenya prévu le mois prochain (”cela n’a pas de sens d’y aller”), les garderies pour ses enfants pendant cette période ainsi que les billets d’avion pour Budapest. “Avec Raymond, mon entraîneur, on voit semaine après semaine. Je n’ai pas de schéma précis pour l’instant, glisse l’athlète, pris en charge par le Docteur Roel Parys. Je prends régulièrement des anti-inflammatoires et je fais beaucoup d’entraînements alternatifs, dans l’eau ou sur mon vélo elliptique. Je me limite à une séance de course par jour.”

À lire aussi

Ce qui ne signifie pas qu’il dispose de davantage de temps libre. “Au contraire !, lance-t-il. Le sport m’occupe en moyenne six heures de plus par semaine. Mon entraînement ne commence qu’après une heure ou une heure trente de manipulations, d’exercices, de stretching, etc. Bon, c’est l’âge aussi (rires). Le reste du temps, je le consacre à ma famille et à mes études en promotion de la santé. J’ai d’ailleurs un examen à passer la semaine prochaine. Ma thèse, ce sera pour après les Jeux. C’est important pour mon équilibre personnel. Mais il ne faut pas parler à Elise, ma femme, d’entamer un second master…”

Chicago ou New York ?

Si la situation évolue favorablement, Koen Naert espère disputer un marathon à l’automne. Chicago (le 8 octobre) et New York (le 5 novembre) ont ses faveurs, mais cela ne signifie pas qu’il sera accepté pour autant. “J’aimerais retrouver un marathon avec de la confrontation, de l’adversité, une épreuve moins axée sur le chrono. Cette expérience servira à me rendre plus fort mentalement avant les JO de Paris. Le tracé olympique est atypique et je m’attends à des surprises… dont j’espère faire partie !”

guillement Seule certitude : les Jeux de Los Angeles, ce sera sans moi !

D’ici à la confirmation de sa sélection, Koen Naert sait ce qu’il lui reste à faire : prendre soin de lui ! “À près de 34 ans, je me sens de plus en fort physiologiquement, mais je dois soigner la récupération et la préparation.”

Quant à sa fin de carrière, elle est encore loin d’être arrêtée. “J’avais dit que j’irais jusqu’à Paris, et qu’on verrait ensuite. Mais Elise m’a déjà dit : 'Tu ne seras pas capable d’arrêter en 2024.' Et je pense qu’elle a raison !, admet l’athlète affilié à l’Excelsior. En 2025, il y aura les championnats d’Europe de course sur route et ce serait un peu tôt pour mettre un terme à ma carrière. En fait, je peux encore visualiser des objectifs chaque année. Seule certitude : les Jeux de Los Angeles, ce sera sans moi !”