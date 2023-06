Le champion olympique a été phénoménal en signant la quatrième performance de l’histoire en 46.52, devant l’Américain CJ Allen (47.58). Au couloir intérieur, Julien Watrin, huitième, a, lui, signé son meilleur temps de la saison (49.45).

Le détenteur du record du monde du 400m haies a été impérial.

Autre brillant Norvégien, Jakob Ingebrigtsen n’a pas été en reste sur 1500m. Dans une course très dense, l’athlète de 22 ans a réussi à améliorer son record d’Europe (3.28.32, aux JO de Tokyo) pour le porter à 3.27.95 !

Une nouvelle performance de choix de la part de ce garçon qui n’en finit pas d’étonner.

Jakob Ingebrigtsen a signé une nouvelle performance de choix sur 1500m.

Bolt battu !

Les records du meeting ont été légion durant cette soirée disputée dans d’excellentes conditions. Le jeune Américain de 19 ans Erriyon Knighton, vainqueur en 19.77 (+0,6), a tout particulièrement retenu l’attention puisqu’il a amélioré pour deux centièmes de seconde le record du meeting détenu depuis dix ans par un certain… Usain Bolt (19.79).

Autre star du circuit, Armand Duplantis a remporté une nouvelle victoire au saut à la perche. Le champion olympique suédois a franchi 6,01m au deuxième essai avant de demander qu’on élève la barre à 6,12m afin de s’attaquer à sa meilleure performance mondiale de l’année (6,11m). C’était toutefois la dernière hauteur à laquelle le public norvégien a pu admirer Mondo, qui a échoué à trois reprises.

Armand Duplantis s'est imposé avec 6,01m ce jeudi soir.

Notre compatriote Ben Broeders s’est, lui, classé cinquième du concours avec 5,71m, une barre franchie au deuxième essai après des réussites rapides à 5,41m et 5,61m. À 5,81m, le détenteur du record de Belgique (5,85m) a coincé.

Sur 400m haies, Femke Bol a amélioré en 52.30 sa meilleure performance mondiale de l’année. La Néerlandaise compte désormais 16 victoires consécutives en Diamond League ! “Ce n’est que ma troisième course avec un schéma en 14 foulées et je sens que je gagne progressivement en confiance. Je suis contente de ce que j’ai montré aujourd’hui, commente la vice-championne du monde. On continue le travail en vue des championnats du monde.”

La vice-championne du monde néerlandaise du 400m haies Femke Bol enchaîne les victoires.

Petite surprise au 100m féminin, enlevé par l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou en 10.75 (+0,9 m/s), la MPM 2023, la vice-championne du monde Shericka Jackson devant se contenter de la 3e place en 10.98.

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, détenteur du record du monde du 400m, a enlevé sa première victoire en Diamond League depuis 2017 (44.38). “Je voulais répondre présent et apprécier le moment. Je vais pouvoir continuer à construire sur ce très bon chrono en vue des prochaines courses”, souligne van Niekerk.

Le 5000m masculin a donné lieu à une superbe bataille entre l’Ethiopien Yomif Kejelcha et l’Ougandais Jacob Kiplimo, les deux hommes étant départagés au millième (12.41.73) !

Grosse bagarre entre Jacob Kiplimo et Yomif Kejelcha à l'arrivée du 5000m.

On notera aussi que l’Éthiopienne Birke Haylom, 17 ans, a remporté le Mile en 4.17.13, améliorant le record du monde juniors de Zola Budd.