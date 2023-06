La chronique de Jacques Borlée : petites et grandes anecdotes du premier sport olympique

Cela me rappelle d’autres anecdotes vécues ces quinze dernières années. Comme lorsqu’en 2009, mon fils Jonathan, qui venait de remporter les championnats NCAA en 44.79, avait été invité à la Diamond League de Rome. Placé au couloir 8, il a dû passer sous un long bras de caméra, placé trop bas, après 220 mètres de course !

Toujours en 2009, à Tallahassee, un de mes athlètes s’est écroulé au moment du ‘prêt’et s’est vu éliminé pour faux départ. “Je tremblais de peur”, a-t-il expliqué. Nous avions parcouru 8 000 km pour en arriver là…

Autre moment de panique lors des Mondiaux 2009 : un de mes athlètes, la vessie pleine, s’est oublié, dirons-nous, en rentrant dans la chambre d’appel. J’ai aussi vu de mes propres yeux une athlète mettre le starting bloc dans le sens opposé au départ en raison du stress.

Aux JO de Pékin en 2008, l’un des meilleurs coureurs de 400 m au monde a été aperçu à 6 h du matin en train de sortir du restaurant en courant avant d’aller vomir. Trois heures plus tard, il a pourtant bien couru en séries et a même atteint la finale !

Dans la même veine, j’avais reproché un jour à un de mes athlètes de ne pas se comporter en professionnel parce qu’il se levait à 9h45 pour aller à l’entraînement à 10h. Or les autres se levaient à 7h pour aller déjeuner et participer à la vie en commun. Les jours suivants, il était présent aux petits-déjeuners, avant de s’éclipser. Un jour, je suis rentré dans sa chambre à 9h45 : il était en train de dormir…

En 2010, j’avais donné la permission à un athlète, tombé amoureux d’une Américaine, de sortir le samedi soir jusqu’à une heure du matin. À cinq heures, pas de nouvelles : j’étais paniqué. Même chose à sept heures, à neuf heures. Enfin, à dix heures, il me répond. “Où es-tu ?” Sa réponse : “Je suis à l’église."

Un autre athlète qui venait d’obtenir son permis avait insisté pour conduire, en Afrique du Sud, pour se rendre à l’entraînement. En manœuvrant, il a réussi à arracher un rétroviseur et à emboutir la voiture du kiné. Il n’a pas volé son surnom de “Schumacher” !

Pour en revenir au sportif, d’autres moments insolites m’ont marqué. Comme lors de ce relais 4 x 100m, en 2014, où le dernier relayeur de l’équipe belge, alors en tête, a démarré trop tôt et n’a pu être joint par son équipier. Il a cependant continué à courir… en traversant la piste vers les couloirs extérieurs et en gênant les autres équipes. J’étais gêné !

La même année, lors de la Coupe d’Europe en Grèce, un de mes athlètes a disputé le 100 m. À la bagarre pour le podium, il a cassé aux 90 mètres et a terminé dernier…

Je pourrai encore livrer bien d’autres anecdotes mais elles ne sont pas toutes racontables.

Tout ceci pour vous dire, que lors des compétitions et des grands championnats, il y a un stress phénoménal et que beaucoup d’athlètes sont en perdition. Mais il existe aussi des athlètes qui n’ont pas le comportement et les attitudes nécessaires pour pratiquer le haut niveau.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans un sport comme l’athlétisme, il y a la carrosserie (l’harmonisation du corps qu’il faut travailler, cela améliore le rendement et la longévité d’une carrière) et il y a le moteur (la physiologie, c’est plus cartésien et donc souvent les entraîneurs travaillent essentiellement cette partie). Et puis, il y a le cerveau qui, lors d’une grande compétition, intervient pour 80 % du résultat. Or, peu de gens comprennent comment travailler ce relâchement et comment organiser le mindset qui est la clé de la performance.