Nafi Thiam, une rentrée sans pression à Ratingen : “Pour l’instant, on teste des choses un peu différentes”

Nafi, comment s’est passé l’après-Istanbul pour vous ?

”Bien, j’ai pris un peu de repos à la maison pendant une semaine et demie environ, puis je suis retournée en Afrique du Sud pour l’entraînement.”

Ce record du monde a-t-il changé quelque chose ?

”Ça ne change rien au quotidien à l’entraînement, mais bien sûr ça fait plaisir. Comme je l’avais dit après Istanbul, cela donne confiance de se dire qu’il y a encore beaucoup de potentiel derrière. Il y a encore plein de choses à faire, je peux faire mieux dans le futur. Ici, comme c’était après la saison en salle, on a fait un peu plus de javelot, travaillé un peu plus le 200m. Mais je dois évidemment travailler un peu toutes les épreuves.”

Que vous disent vos sensations actuellement ?

”Je me sens bien ! On n’est encore qu’à deux mois des championnats du monde, on construit petit à petit. Mais Budapest n’est de toute façon pas le point final, on voit plus loin que ça, on travaille à plus long terme. Ici, c’est une première compétition, il faut bien commencer quelque part.”

Pourquoi avoir fait le choix de venir à Ratingen plutôt que d’aller à Götzis où l’heptathlon était très relevé ?

”Au niveau de la date, c’était mieux : j’étais encore à l’entraînement en Afrique du Sud au mois de mai. Comme je ne voulais pas faire d’heptathlon complet avant Budapest, l’endroit importait peu, finalement.”

Vous ne voyiez pas la nécessité de faire un heptathlon avant la Hongrie ?

”C’est bien cela. Je n’en avais pas fait non plus avant les JO de Tokyo en 2021, ni avant les championnats du monde en 2022 à Eugene. J’ai encore beaucoup de choses à construire à l’entraînement. Et comme j’étais déjà qualifiée pour les Mondiaux, je n’allais pas me mettre la pression.”

Mais n’était-ce pas une belle occasion de renouer avec les 7000 points ?

”Il y a beaucoup de choses à faire d’abord. Tout ce processus prend du temps. On teste des choses un peu différentes à l’entraînement, dans toutes les épreuves, et on voit ce qui fonctionne sur moi. Espérons qu’on ait trouvé ! Il faut voir d’abord, c’est pour cela qu’on est ici. Mais on ne cherche pas à valider quoi que ce soit. Ce n’est pas un test pour dire 'c’est bien’ou ‘c’est pas bien’, c’est juste un point de départ dans la saison et on verra quelles indications on pourra en tirer pour la suite. Je ne mets pas d’objectif sur une première compétition. On ne juge pas des mois de travail à ce moment-là de la saison.”

La montée en puissance d’Anna Hall, lauréate à Götzis avec près de 7000 points, ne vous aura pas échappé.

”C’est une bonne chose, c’est dans ces conditions-là qu’on se pousse vers le haut et qu’on fait des bonnes performances. Mais encore une fois, je ne regarde pas ce que font les autres, je n’ai pas d’attentes ou de projections par rapport aux performances des autres. Je suis concentrée sur moi-même, sur ce que je peux contrôler, c’est-à-dire mes performances.”