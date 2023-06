Michaël Van der Plaetsen après les premières épreuves de Nafi Thiam à Ratingen : “Avec un peu de vent favorable, elle aurait battu un ou deux records”

”Je suis content de sa journée ! explique-t-il. Pour une première sortie, ce sont de bons chronos. C’est juste dommage que le vent n’était pas de notre côté aujourd’hui. Il faut toujours en tenir compte quand on lit les chronos des courses. En tout cas, sur les haies, où elle n’avait pas forcément l’habitude de commencer très fort, elle a signé un très bon chrono. Même histoire sur 200m, où le vent lui fait vraiment perdre du temps et où elle échoue tout près de son record personnel. Si vous lui mettez du vent dans le dos, elle aurait battu son meilleur temps. Il me semble juste qu’elle terminait un peu mieux sa course à l’entraînement mais elle va retrouver progressivement du rythme de course.”

À lire aussi

Au lancer du poids, Nafi Thiam a également fait une bonne rentrée.

Le coach de Nafi Thiam est satisfait de sa rentrée. ©SES

”Elle était très régulière à l’échauffement et le concours n’était pas mauvais non plus. On voit qu’elle en a encore beaucoup plus sous le pied mais quand l’enjeu de la compétition le nécessitera, elle sera capable d’élever son niveau”, assure Michaël Van der Plaetsen, content de cette première journée dans sa globalité.

À lire aussi

”Pour moi, c’est un bon début ! reprend l’entraîneur néerlandophone. La saison vient de s’ouvrir pour Nafi, il reste encore deux mois de travail jusqu’aux championnats du monde, donc ces performances sont très intéressantes. C’est certainement un bon départ et j’attends de Nafi qu’elle poursuive dans cette voie dès dimanche, en longueur et au javelot, puis ensuite à l’entraînement et dans les prochaines compétitions.”